Trainer hält den Ball flach

Berlin. Ahmad Mohamed hat in einem Alter Gefallen am Trainerdasein gefunden, in dem Fußballbegeisterte normalerweise noch von einer großen Spielerkarriere bei einem Spitzenverein träumen. „Mit 17 habe ich dieses Tätigkeitsfeld für mich entdeckt, die C-Lizenz habe ich noch vor meinem 18. Geburtstag gemacht“, sagt der heute 29 Jahre alte Coach von Cimbria Trabzonspor II.

Verwurzelt ist der BWL-Student jedoch im BFC Südring. Hier förderte er bereits zu Schulzeiten Nachwuchstalente. Erste Erfahrungen als Co-Trainer sammelte Mohamed bei den B- und D-Mädchen des Kreuzberger Klubs. Kurz darauf übertrug man ihm die Hauptverantwortung für die C-Junioren. Als sich dann aber der Vorstand, zu dessen Mitgliedern er ein sehr vertrautes Verhältnis hatte, auflöste, sagte sich der Jungcoach von seinem Heimatverein los.

Bolzen, um sich vom Uni-Alltag abzulenken

Später, während seines Studiums in Cottbus, baute sich Mohamed ein Netzwerk aus ebenfalls aus Berlin stammenden Kommilitonen auf. Drei Jahre lang trafen sie sich regelmäßig „zum Bolzen“, um sich vom stressigen und lernintensiven Uni-Alltag abzulenken. Mit der Zeit reifte in der Gruppe aber allmählich der Wunsch, die eigenen Fähigkeiten in einem Wettkampf auszutesten. Und so heuerte sie im vergangenen Sommer bei Cimbria Trabzonspor an. „Das war eine sehr nette Geste vom Verein, uns aufzunehmen“, ist Mohamed noch heute dankbar für die Chance, die ihm und seinen Freunden geboten wurde.

Waren sie ursprünglich als 3. Mannschaft und damit für die Teilnahme an der Kreisliga C vorgesehen, durften die rund 20 Neuzugänge aus der Lausitz kurzfristig den Platz der Zweitvertretung (Kreisliga B, 3. Abteilung) einnehmen, nachdem sich der gesamte Vorjahreskader Steglitz GB II angeschlossen hatte. Ein dickes Ausrufezeichen immerhin konnte Mohameds Team in der annullierten Saison schon setzen. Nach drei Niederlagen sprang beim vierten (und bis heute letzten) Punktspiel gegen die als Mitfavorit auf den Meistertitel gehandelte Reserve von Concordia Wilhelmsruh ein 4:3-Sieg heraus. „Ich hätte gedacht, dass wir mehr Zeit für unser erstes Erfolgserlebnis benötigen würden“, gibt Trabzonspors Trainer zu.

Gegen die Nordostberliner hatten sich seine Fußballer nach einem frühen 0:2-Rückstand „zusammengerissen“ und alles im Vorfeld der Partie Besprochene „taktisch hervorragend umgesetzt“. Trotz des Überraschungs-Coups hält der 29-Jährige den Ball flach: „Unser Ziel ist nach wie vor der Nichtabstieg.“ Diese Haltung sei auch einigen personellen Veränderungen bei den Neuköllnern geschuldet, wenngleich der Großteil der Stammelf geblieben ist. Mohamed kann darüber hinaus weiterhin auf die Unterstützung seines Co-Trainers Faruk Ertürk bauen, der einst als Torwart der C-Jugend des BFC Südring zu seinen Schützlingen zählte.