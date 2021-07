Vfb Friedrichshain strebt nach mehr

Berlin. In nunmehr elf Jahren auf der Trainerbank des VfB Friedrichshain hat Axel Klaucke die Metamorphose seiner einstigen Studententruppe bis hin zur gestandenen Männermannschaft geformt und miterlebt. In der Saison 2010/2011 gelang Klaucke mit den 1. Männern des VfB gleich der Aufstieg in die Kreisliga A, seit 2014 gehen die Friedrichshainer gar durchgehend in der Bezirksliga an den Start – nun zeigt sich das Team von einem der dienstältesten Übungsleiter der achten Spielklasse bereit für den nächsten Schritt.

„In diesem Jahr wären wir mal wieder dran. Es passt aktuell vieles zusammen“, liebäugelt Klaucke mit dem Sprung nach oben. Nun gibt es wohl dankbarere Aufgaben, als das tatsächliche Leistungsvermögen der Friedrichshainer realistisch einzuschätzen: In guten Saisons (2015/16, 2018/19) schlossen die Rot-Blauen auf Platz fünf im Verfolgerfeld ab, in anderen Jahren schrammte man nur hauchzart am Abstieg vorbei. 2018 etwa rettete sich der VfB am letzten Spieltag dramatisch über das bessere Torverhältnis vor dem Abstieg.

Urlaub in Bali und Sri Lanka sorgt für Probleme

Seinerzeit musste der Friedrichshagener SV in den sauren Apfel beißen und den Gang nach unten antreten. Obwohl die Mannschaft im Grunde nie einen Umbruch erlebt hat und miteinander gewachsen ist, sind ihre Auftritte auf dem Fußballplatz doch stets einigen Schwankungen unterworfen. „Die Herbstmonate werden immer zum Knackpunkt“, erklärt Klaucke. „Hier beginnt für viele die Zeit der Fernreisen. Bali, Sri Lanka – dahin, wo es warm ist, wenn es in Deutschland ungemütlich wird.

Viele Spieler aus der Mannschaft haben nach ihrem Studium tolle Jobs gefunden, können und wollen sich solche Trips leisten.“ In den Monaten September, Oktober und November ginge deshalb oftmals die Kontinuität in der Startelf verloren, wodurch der Trainer, der früher selbst für Union, Lichtenberg und die BSG Luftfahrt Berlin (heute Grünauer BC) gegen den Ball kickte, häufig das Rotationsprinzip bemühen muss. Glücklicherweise steht Klaucke auch in diesem Jahr wieder ein XXL-Kader mit beinahe 40 Mann zur Verfügung.

"Da sind wirklich gute Jungs dabei"

Mit Damian Boles, Minh Ngo (beide Torwart), Max Eysell, Marvin Krämer, Sipan Hajy, Marvin Schönherr (alle Abwehr) sowie Leander Kulick und Leonhard Ondraczek (beide Mittelfeld) konnte der Coach diesmal sogar acht A-Jugendliche für seine Männermannschaft rekrutieren. Seit langer Zeit schickt der am Volkspark Friedrichshain beheimatete Verein nämlich auch wieder eine eigene U 19 an den Start. Eine Tatsache, die Klaucke absolut goutiert: „Da sind wirklich gute Jungs dabei“, sagt er.

Bevor der VfB in der 2. Abteilung die Möglichkeit zum ersten Punktesammeln für den Aufstieg bekommt, steht noch ein Highlight für alle Friedrichshainer Fußballfreunde auf dem Programm: Am 8. August gastiert Landesligist Berolina Stralau in der 1. Pokalhauptrunde an der Virchowstraße. „Ein großes Derby, das ist einfach perfekt für uns und die Zuschauer“, freut sich Trainer Klaucke. Das erste Punktspiel der Bezirksligasaison 2021/22 folgt eine Woche später, wenn es ebenfalls zu Hause auf dem kleinen Kunstrasenplatz gegen den FK Srbija losgeht.