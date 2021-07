Berlin. In knapp zwei Wochen geht‘s los: Am Freitag, 30. Juli, wird der 1. Spieltag der Berlin-Liga mit der Partie Stern Marienfelde gegen den BSV Al-Dersimspor angepfiffen. Am 7./8. August folgt die erste Hauptrunde im AOK-Landespokal, am 14./15. August nehmen die Mannschaften von der Landesliga bis zur Kreisliga C den Spielbetrieb auf. In der vergangenen Woche hat der Spielausschuss des Berliner Fußball-Verbandes die Auf- und Abstiegsregelung bekanntgegeben:

Berlin-Liga (19 Vereine): ein Aufsteiger, vier Absteiger.

Landesliga (35 Vereine in einer 17er- und einer 18er-Staffel): Drei sichere Aufsteiger. Wenn aus der Oberliga kein Berliner Verein absteigt, steigen vier Landesligisten auf. Neun Klubs steigen in die Bezirksliga ab; vier aus der 1. Abteilung, in der 17 Vereine spielen, und fünf aus der 2. Abteilung (18 Klubs).

Bezirksliga (49 Vereine in zwei 16er- und einer 17er Staffel): Die beiden Erstplatzierten aus den drei Staffeln steigen auf, 13 Vereine, die am Ende Platz 13 und schlechter belegen, steigen ab.

Kreisliga A (66 Vereine in zwei 16er- und zwei 17er-Staffeln): Die beiden Erstplatzierten der vier Abteilungen sowie der beste Dritte steigen auf. 16 Vereine steigen ab – je drei aus den 16er-Staffeln und je vier aus den 17er-Staffeln sowie die beiden schlechtesten Tabellendreizehnten. Mit Concordia Wittenau II (4. Abteilung, 17er-Staffel) steht der erste Absteiger bereits fest. Die Mannschaft werde zurückgezogen, teilte der Verein mit.

Kreisliga B (94 Vereine in vier 16er- und zwei 15er-Staffeln): Die beiden Erstplatzierten der sechs Abteilungen steigen auf. 16 Vereine steigen ab – alle Vereine, die die Saison auf Platz 14 und schlechter beenden.

Kreisliga C (derzeit knapp 80 Vereine in fünf Abteilungen): Zwölf Aufsteiger, die beiden Erstplatzierten sowie die beiden besten Tabellendritten.