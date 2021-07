Abpfiff nach 82 Minuten

Berlin. Nach 82 Minuten pfiff Schiedsrichter Schumann das Testspiel zwischen den Sportfreunden Johannisthal und dem TSV Mariendorf 97 ab. Der Grund: In der 80. Minute waren Johannisthals Keeper Berthold mit Mariendorfs eingewechselten Angreifer N´toumani im Luftkampf zusammengeprallt. „Den Elfmeter pfeifen“, hatte erst Schumann gedacht – und dann den Vorteil gesehen, den Mariendorfs Hamidi zum Siegtreffer nutzte. Aber Berthold blieb verletzt liegen.

Er war zwar ansprechbar, stand aber sichtlich unter Schock. Mariendorfs Angreifer Frazer leistete sofort Erste Hilfe. Mit Verdacht auf Kieferprellung oder gar auf Kieferbruch wurde Johannisthals Keeper mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Testspiel wurde schließlich mit einem spektakulären Ergebnis abgebrochen.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste die Füße hoch

In der ersten Halbzeit schienen die Gäste mit ihrem tollen Positionsspiel Johannisthal förmlich auseinander nehmen zu wollen. Nach einem 0:1-Rückstand brillierten Frazer und Co auf offener Szene und schossen vier herrliche Treffer. Waren es vor der Pause die Hausherren, die hinterher liefen – legten nach dem Seitenwechsel die Gäste die Füße hoch und ließen Johannisthal wieder ins Spiel kommen – oder war das etwa der Hitze geschuldet?

Jedenfalls war es beeindruckend, wie sich Johannisthal im Duell zweier Landesligisten zurück in die Partie kämpfte. Mariendorfs Trainer Thorsten Cornils musste in Johannisthal gleich elf Spieler urlaubs- beziehungsweise verletzungsbedingt ersetzen. Mit Angreifer Olff steht bei den Johannisthalern derweil erst ein Neuzugang fest. Dazu sollen mit Herfurth, Pilz und Räther drei A-Jugendliche aufrücken. „Wir wollen unsere junge Mannschaft weiterentwickeln und in der kommenden Spielzeit einen Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen“, sagte Johannisthal- Trainer Mario Langner. Michael Sauer

SF Johannisthal – TSV Mariendorf 5:6 (1:4)

SF: Berthold – M. Traphagen, T. Traphagen (70. Probespieler), Walden, Singh (46. Matschke) – Hilgendorf, Mittelstädt (46. Schultz), Behrend, Neumann (60. Müller) – Probespieler (77. Buley), Olff.

TSV: Dünhaupt – Kaplan, Cabuk, Fehratovic, Alkan (46. Sae-Cheaw) – Aagaard, Matthias (46. Jakupovic), E. Özer (46. Yehia), Hamidi – V. Özer, Frazer (46. N´toumani).

SR: Schumann (SV Buchholz) – Z.: 50.

Tore: 1:0 (8.) Hilgendorf, Freistoß aus 18 Metern, 1:1 (10.) E. Özer, aus Nahdistanz, 1:2 (13.) Frazer, 1:3 (23.) Frazer, Kopfball, 1:4 (37.) Matthias, Freistoß in den Winkel, 1:5 (47.) Sae-Cheaw, aus spitzem Winkel, 2:5 (48.) Probespieler, 20-Meter-Schuss, 3:5 (64.) Probespieler, 4:5 (76.) Probespieler, 5:5 (78.) Olff, 5:6 (80.) Hamidi.

Beste Spieler: Behrend, Olff – E. Özer, Frazer.