Die Berliner Besonderheiten

Berlin. Kevin Langner, Geschäftsführer und Projektleiter von Future BFV spricht im Interview über das Projekt.

Herr Langner, wie lautet als Projekteiter ihr Fazit zum Projektende?

Kevin Langner: In Zeiten einer Pandemie ist es, trotz aller Herausforderungen für den Berliner Amateurfußball, in weniger als einem Jahr gelungen, ein Großprojekt im Berliner Fußball-Verband durchzuführen. Das war von allen Beteiligten eine enorme Leistung, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe bei allen Mitarbeitenden eine sehr große Motivation wahrgenommen, die Strukturen und Abläufe im BFV sachorientiert zu hinterfragen und mit den vorliegenden Handlungsempfehlungen den BFV zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem Projektbericht liegen jetzt alle Themen für den weiteren Reformprozess auf dem Tisch. Nun gilt es, nach dem Verbandstag und den Neuwahlen im BFV in einer Nachfolgestruktur den Veränderungsprozess weiter zielgerichtet umzusetzen.

Es gibt auch kritische Stimmen unter den etwa 170.000 Mitgliedern des Verbandes. Die Initiative sei in der Wortwahl zu fordernd, gar vorschnell und in manchen Punkten zu aktionistisch. Was entgegnen Sie diesen?

Langner: Eine kritische Diskussion war ausdrücklich die gewählte Methodik für das Projekt. Alle Zukunftswerkstätten waren personell heterogen besetzt: Vereinsvertreter:innen, Verbandsvertreter: innen, Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und anderen Sportarten. Dadurch entstanden verschiedene Sichtweisen auf den BFV, auch sehr kritische. Das war für die Moderation mitunter sehr herausfordernd. Gleichzeitig hatte jedes Mitglied durch eine Ausschreibung im März 2020 die Möglichkeit, sich in das Projekt einzubringen. Das Angebot haben viele Personen angenommen. Jetzt gilt es in meinen Augen, nicht den Reformprozess in Frage zu stellen, sondern den besten Weg, gerne auch kritisch, zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen mit den Mitgliedern festzulegen.

Wie haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich über die Projektergebnisse zu informieren?

Langner: Die Projektergebnisse sind auf der BFV-Internetseite veröffentlicht. Alle Vereine erhalten den Projektbericht zudem digital mit dem Versand der Verbandstagsunterlagen. Darüber hinaus wird es im Vorfeld des Verbandstages vom 16. bis 18. August vier Informationsveranstaltungen in den Berliner Regionen geben.