Der Berliner Fußball-Verband kann mehr

Berlin. Die nächste Stufe ist gezündet. Ein wichtiger Schritt zu Innovation und weiterer Professionalisierung im Berliner Fußball steht bevor. Die mehr als 130 Mitarbeiter:innen von „FUTURE BFV“ legten vor Kurzem einen umfassenden Projektbericht vor.

Jörg Wirtgen, Vizepräsident und Leiter des Projektlenkungskreises, sagt: „Die außerordentliche Leistung vieler Personen mit regionalen und nationalen Kompetenzen kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Durch drei Aspekte konnten wir sie gewinnen, bei der Projektvorbereitung mitzumachen: 1. Die hohe Zahl unserer Mitglieder. 2. Wir sind der Hauptstadtverband, das musste betont werden. 3. Die Vermittlung, dass wir einen neuen Geist initiieren wollen, kam an.“

Ziel dieser Anstrengung: Der Berliner Fußball-Verband soll seine Sonderstellung unter allen Verbänden des DFB bereits bis 2025 untermauert haben. Eine Bewegung in die richtige Richtung sollte der Vorstoß auf jeden Fall sein. Das Verbandspräsidium hatte zunächst 2019, einem Antrag von zahlreichen Vereinen folgend, Vorschläge gebündelt, aus denen dann 13 Zukunftswerkstätten hervorgingen. Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, meint: „Mir ist es – neben dem bereits früher Gesagten – besonders wichtig zu betonen, dass wirklich alle Anregungen des Projektberichts ernst genommen werden müssen. Bis zum Arbeits-Verbandstag 2023 soll bereits ein Großteil der Umsetzung der Handlungsempfehlungen sichtbar sein.“

Welches sind die Handlungsempfehlungen dieser Werkstätten bis jetzt?

Die Werkstatt 1 befasst sich mit der VERBANDSSTRUKTUR: Amtszeitbegrenzung für das Präsidium, die Stärkung von Vertretern der jungen Generation (bei der Wahl nicht älter als 27) sowie der Wunsch nach einem höheren Frauenanteil. Es soll eine Präsidiumsstelle Öffentlichkeitsarbeit geben.

Werkstatt 2 verfolgt in fünf Empfehlungen die Stärkung der Präsenz von FRAUEN – auch im Präsidium – und mehr finanzielle Unterstützung für aktive Spielerinnen.

Aktualisiertes Konzept zur Wertevermittlung und Förderung

Werkstatt 3 will für die JUGEND die Ausschüttung der DKLB Mittel an bestimmte Kriterien knüpfen. Neben der Umstellung der Spielformen bei G- bis E-Jugend soll es ein aktualisiertes Konzept zur Wertevermittlung und Förderung geben.

Werkstatt 4 will durch Bewusstmachung der GESELLSCHAFTLICHEN VERANTWORTUNG Prävention und Intervention/ frühzeitige Erkennung/ Reaktion auf nicht intendierte Effekte (z.B. Rassismus, Extremismus) und Schutz von vulnerablen Gruppen erwirken. Die Definition der eigenen Werte und dabei der Rolle des BFV sollen erarbeitet werden.

Lobbyarbeit zugunsten des Berliner Sports

Werkstatt 5 nennt sich HAUPTSTADT- VERBAND und schlägt eine übersichtliche Darstellung und Veröffentlichung des gesellschaftlichen und sozialen Engagements des BFV und seiner Vereine (inklusive Visualisierung des BFV-Leitbilds) vor. Eine Projektgruppe soll Lobbyarbeit zugunsten des Berliner Sports erreichen. Ein Wunsch: Die Konzeption einer bedeutenden Veranstaltung mit internationalem Bezug.

Werkstatt 6 hat Verbesserung der INFRASTRUKTUR und der STANDORTE zum Thema. Hier könnte es Lobbyarbeit zum Bedarfskatalog für die „Ideale Sportanlage“ (Musteranlage) geben.

Werkstatt 7 will die Mitglieder und Vereine sowie alle Beteiligten als KUNDEN betrachten. Ebenso andere Sportverbände sowie Politiker:innen. Im Umgang mit allen soll eine messbare Nachhaltigkeit geschaffen werden.

Werkstatt 8 will mit GEWALTFREI. VORBILD. RESPEKT alle Beteiligten zur Reduzierung von Gewalt auf Berliner Fußballplätzen bringen. Auch Trainer:innen sollen mehr in die Verantwortung für Verfehlungen von Spielern einbezogen werden.

Leitfaden für die Sponsorenakquise

Werkstatt 9 behandelt die FINANZEN. Ein Plan: die Erarbeitung eines Leitfadens für die Sponsorenakquise durch ein neues Referat Marketing. Eine Kosten-Nutzen- Analyse zu einer möglichen GmbH-Ausgliederung soll erstellt werden. Parallel zum Wechsel der Wirtschaftsprüfung soll die Veröffentlichung der BFV-Finanzdaten auf der Homepage erfolgen. Zusätzlich kommen BFV-Sponsorenverträge unter Compliance- und Steuergesichtspunkten unter die Lupe.

Werkstatt 10 fordert in der VISION 2025 einen „Berlin Style“: Wir sind viele, wir sind divers, wir respektieren uns gegenseitig, heißt es dort. Die Berliner Besonderheiten sind der Motor für Innovation und die Zukunft des Fußballs.

Werkstatt 11 bezieht genauer Stellung zur geforderten PROFESSIONALISIERUNG. Dabei an erster Stelle: Der größte Sportverband in Berlin mischt sich in gesellschaftliche Debatten ein, ist Mitdenker und Vorreiter. Der BFV ist in die Arbeit der politischen Gremien eingebunden, hat in der Öffentlichkeit eine starke Stellung und wird gehört. Er ist (auch mit seinem sozial engagierten Profil) ein Innovationshub des deutschen Fußballs. Zukünftig wird der Verband von einer charismatischen Person (Präsident:in) hauptamtlich geführt.

Werkstatt 12 definiert die INNOVATION noch genauer: die Gründung einer GmbH (Service- und Vermarktungsgesellschaft des BFV) und Gründung einer (Sozial-)Stiftung werden hier avisiert.

Werkstatt 13 fordert eine „CHANGE MANAGEMENT KOMMUNIKATION“ und damit Einführung der Mehrsprachigkeit sowie eine einfache Sprache, ferner Barrierefreiheit der Homepage.