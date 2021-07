Nur Frahn findet die Lücke

Wiedersehen in Babelsberg mit Dietmar Demuth. Trotz tonangebender Gastgeber nur gab es in der ersten Hälfte nur wenig Chanchen.

Potsdam. Es dauerte gut eine Stunde, da gelang es Babelsbergs Torjäger vom Dienst, Daniel Frahn, das Abwehrbollwerk der Charlottenburger Gäste zu knacken. In einem insgesamt zähen Spiel hatten die Babelsberger so am Ende die Nase vorn und gestalteten die Generalprobe vor dem Ligastart in der Regionalliga am kommenden Wochenende gegen Oberligist Hertha 06 siegreich.

Tongebende Hausherren mit wenig Chancen

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit waren die Hausherren zwar tongebend, Chancen waren aber Mangelware. Die Gäste, für deren Trainer Dietmar Demuth das Spiel eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte war, standen defensiv kompakt und ließen kaum etwas zu. Fünf Jahre (2007 bis 2012) wirkte Demuth bei den Nulldreiern. Angeführt von Neuzugang Justin Gerlach (zuletzt BAK), stand die Charlottenburger Viererkette robust.

Keeper Ruben Aulig war kaum gefordert, zeigte sich dann hellwach, als er den durchstartenden Frahn am Abschluss hinderte (28.). Gegenstöße über Kapitän Süleyman Kapan sorgten immer wieder für Entlastung und schließlich zur größten Torchance der ersten Halbzeit. Seinen Schuss aus der zweiten Reihe (36.) konnte Babelsbergs neue Nummer 1, Jannick Theißen, gerade so entschärfen. Der Neuzugang vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken sah sich wie sein Gegenüber nur selten gefordert, war im entscheidenden Moment aber da.

Bilal Cubukcu wechselte in der zweiten Halbzeit ein

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren Rückkehr: Hertha-06-Neuzugang Bilal Cubukcu, von 2014 bis 2017 ein Babelsberger und zuletzt bei Ergene Velimese in der Türkei, kam ins Spiel, das sich ähnlich gestaltete wie im ersten Durchgang. Die erste größere Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft der Gäste wusste dann aber Torjäger Frahn zu nutzen. Eine Flanke von Jake Wilton köpfte der freistehende Angreifer eiskalt ein. Nach den Toren in den Testspielen gegen Hertha BSC und den Werderaner FC der dritte Treffer in Serie – Frahn ist pünktlich zum Saisonstart in Form.

Das Spiel wurde infolge dessen zunehmend härter. Die größte Chance auf den Ausgleich hatte der eingewechselte Alen Pitesa (81.). Seinen Abschluss aus spitzem Winkel parierte Theißen jedoch sicher. Am Freitag startet die neue Regionalliga- Saison für Babelsberg auswärts beim SV Tasmania (19 Uhr). Verzichten müssen sie dabei auf den Vorbereiter des Siegtreffers Wilson, der eine gelb-rote Sperre aus der letzten Saison absitzen wird. Die Gäste, die aus dem Test mitnehmen können, dass die neu formierte Defensive um die Neuzugänge El-Chalouf und Turan sowie Gerlach stabil steht, starten erst am 7. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock II in die neue Saison.

Babelsberg 03 – CFC Hertha 06 1:0 (0:0)

Babelsberg: Theißen – Wegener, Hoffmann, Lela, Wilton – Danko, Reimann, Rausch (46. Härtel), Schmidt – Moravec (82. Zille), Frahn.

Hertha 06: Aulig – El-Chalouf, Gerlach, Turan, Oellers (59. Pitesa) – Yesili (70. Chicius), Oumari (46. Cubukcu), El-Ahmar (46. Kruschke), Ucar, Hajar – Kapan (46. Salantur).

SR: Göldner (BW Petershagen-Eggersdorf) – Z: 395.

Tore: 1:0 (66.) Frahn.

Gelbe Karten: Danko, Reimann – Ucar.

Beste Spieler: Lela, Frahn – Gerlach, Ucar.