Keeper Neidhardt als Endstation

Berlin. Bis zur 83. Minute stand es auf dem Laskersportplatz 0:0, weil A-Ligist Nordost auf dem Kunstrasen defensiv ein starkes Spiel machte und die Hausherren von Berolina Stralau nie einen Zwei-Klassen- Unterschied zeigen konnten. Dann führte einer der zahlreichen Stralauer Standards doch noch zum 1:0 für den Landesligisten.

Die Gäste, die einige Nadelstiche setzten, aber diese zu selten zu Ende spielten, hatten noch eine Ausgleichschance, doch der Versuch von Bors aus 14 Metern strich Sekunden vor dem Abpfiff am rechten Pfosten vorbei (90.). Zuvor hatte Hoheisel (69.) nach Bors-Hereingabe im letzten Moment geklärt, beinahe auf Kosten eines Eigentores.

Stralau-Coach Demant zeigt sich unzufrieden

„Ein grausames Testspiel“, konstatierte Stralau-Coach Bengt Demant schon zur Halbzeitpause, fast erschrocken, dass ein FuWo-Berichterstatter beim mühseligen Auftritt seiner Schützlinge zugegen war. „Zufrieden sein darf man als Landesligist damit nicht“, befand Demant nach dem spät gesicherten Arbeitssieg, der durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit in Ordnung ging. Von den drei Neuzugängen der Stralauer (Kaba, Schridde, Zoch) konnte vor allem Schridde im Angriff einige Akzente setzen.

Die neue Woche bringt für Berolina Stralau Testspielaufgaben gegen TSV Rudow II und den Weißenseer FC, zwei Landesligisten, wo es die Stralauer in der Form noch schwerer haben dürften. „Nach der langen Pause müssen die Jungs erstmal wieder die Basics lernen, bis hin zur Zweikampfführung oder Ballannahme, von Taktik ganz zu schweigen. Da sieht dann selbst ein Kreisligist nicht schlecht aus.“ Richtig zufrieden zeigte sich auf der Gegenseite Nordost-Trainer Stephan Hinz trotz der ersten Niederlage im zweiten Testspiel: „Gegen den Ball war das als Mannschaft sehr gut, wir haben den Gegner in die richtigen Räume gedrängt. Im Spiel mit dem Ball müssen wir natürlich noch arbeiten.“ Zudem war beim aufmerksamen FCN-Keeper Neidhardt mehrfach Endstation, falls seine Vorderleute die Berolina-Offensive nicht zuvor störten. So gegen Fischer (55.) und Tschan (59.).

Berolina Stralau – FC Nordost 1:0 (0:0)

Berloina, 1. HZ: Friese – Kaba, Koch, Fischer – Jonach, Weber, Tschan, Saiti – Schridde, Kleßny, Zoch. 2. HZ: Friese – Hoheisel, Nikolajewski (70. Koch), Stutzke, Saiti (70. Jonach) – Tschan (70. Kleßny), Weber, Zoch, Fischer – Schridde, Mlynikowski.

Nordost: Neidhardt – Iacubov (63. Bors), Weiß (70. Cicala), C. Hinz, N. Wagner, D. Wagner (46. Reuter) – Phan (85. Shobak), Mausch (75. Khalaf) – Redzepi (70. Iacubov, 78. Leipert), Reuter (30. Henning), Leipert (30. Morari, 85. Redzepi).

SR: Sommerfeld (Hertha BSC) – Z.: 50.

Tore: 1:0 (84.) Stutzke, köpft Mlynikowski-Eckball unbedrängt aus sechs Metern ein.

Gelbe Karten: keine. Beste Spieler: Schridde – Neidhardt.