Doppelpack von Caner Özcin

Berlin. Das Testspiel der Nachbarn lockte um die Mittagszeit am Sonntag einige Interessierte an – und die bekamen ganz ordentliche Fußball-Kost geboten. Die Füchse stehen zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Berlin-Liga schon gut im Saft, Landesligist Wittenau hat noch zwei Wochen länger Zeit.

Die Neuzugänge Caner Özcin und Serkan Karsu trafen, Concordias Grundmann machte den Endstand perfekt. „Das Gegentor war ärgerlich. Wir hätten das Spiel höher gewinnen können“, sagte Füchse-Coach Ümit Ergirdi. Er musste in Mayoungou, Klecha, Sentürk und Nellesen auf einige Spieler verzichten, die Startelf-Ansprüche haben, aber die aufgebotene Mannschaft ließ von Beginn an Ball und Gegner laufen, hatte sicher 80 Prozent Ballbesitz.

Maik Haubitz überzeugte als Abwehrchef

Maik Haubitz überzeugte als umsichtiger Abwehrchef, viel lief über die rechte Seite, wo sich Daniel Wahl immer wieder nach vorn einschaltete. Er zwang Hagen mit einem Freistoß auch zu einer Parade, Hagen war zudem bei einem Distanzschuss und einem Kopfball von Rüdiger zur Stelle. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Die Füchse meist am Ball, Concordia mit Verteidigen beschäftigt.

Testspieler Ersin Keskin (zuetzt BAK, U 19) konnte überzeugen. „Ihn werden wir noch holen“, sagte Ergirdi. Grundmann traf zum 1:3 und kurz vor dem Abpfiff hätte Kevin Teuber fast das 2:3 erzielt, aber Begzadic wehrte ab. „Wenn wir nicht die Fehler vor den Gegentoren machen, gehen wir mit einem 0:0 in die Pause“, sagte Concordia-Coach Karsten Steffan. „Wir mussten auch auf einige Stammspieler verzichten, von daher bin ich zufrieden.“

Concordia Wittenau - Füchse Berlin 1:3 (0:2)

Wittenau: Hagen (46. Nöske) – Weidner (46. Mann), Beyer (68. Jerebtsov), Fischer (15. Löser), Kliesch (68. Weidner) – Kleineidam (46. P. Lamprecht), Lindhammer – Engel (77. Grundmann), Flemming (77. Kleineidam). Grundmann (60. Madsack) – Bohm (46. K. Teuber).

Füchse: Begzadic – Wahl, Haubitz, Trotzer, Karasu – Aktürk (80. Abdallah), Yilmaz – Werbelow, Gutsche (68. Tchamedeu), Rüdiger (68. Keskin) – Özcin (80. Hassen).

SR: Hendrik Hoppe (VfB Hermsdorf) – Z.: 70.

Tore: 0:1 (30.) Özcin, nutzt Missverständnis zwischen Löser und Hagen; 0:2 (31.) Özcin, Flachschuss nach Aktürk- Pass; 0:3 (75.) Karasu, Kopfball nach Keskin-Eingabe; 1:3 (82.) Grundmann, nach Vorarbeit von Madsack.

Gelbe Karten: Weidner.

Beste Spieler: Grundmann, Engel, Nöske – Wahl, Haubitz, Aktürk.