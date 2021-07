Volbert trainiert 1. FC Novi Pazar

Berlin. Das Gerücht geisterte bereits vor drei Wochen durch die virtuelle Welt, nun ist es tatsächlich passiert: Daniel Volbert, gerade erst vom Oberliga-Aufsteiger Eintracht Mahlsdorf entlassen, übernimmt als Trainer den 1. FC Novi Pazar. Das gab Novi-Chef Ismet Bisevac am Freitagabend bekannt. „Am Gerücht war nichts dran, aber vielleicht sind die Verantwortlichen von Novi Pazar dadurch überhaupt erst auf die Idee gekommen“, sagt Volbert, der die Nachfolge der zurückgetretenen Rani Al-Kassem und Elvir Cocaj antritt.

Das Chaos als reizvolle Aufgabe

Volbert übernimmt eine extrem knifflige Aufgabe. Vom neu zusammengestellten, starken Kader der Vorsaison ist nicht mehr viel übriggeblieben, der 48-Jährige muss sich erst einmal einen Überblick verschaffen und ist nun dabei, die Reste zu sortieren und mit neuem Leben zu füllen. Am Freitag lud er zum ersten Training, 13, 14 Spieler waren auf der Anlage an der Koloniestraße im Wedding dabei, darunter altgediente Novi-Kicker wie Rademacher oder Hadzibulic.

„Von den anderen kenne ich bisher nur die Vornamen“, sagt Volbert. Während Volbert bei seiner vorigen Station in Mahlsdorf geordnete Verhältnisse vorfand, muss er sich nun auf ganz andere Umstände einstellen. „Ich betrachte das als sehr reizvolle Aufgabe, und damit kann ich, denke ich, ganz gut umgehen. Als ich damals zu Tennis Borussia kam, ging es auch drunter und drüber.“ Aus dieser Zeit bei TeBe kennt er auch Michael Fuß, den er gern als Co-Trainer mit ins Boot geholt hätte. Aber Fuß sagte ab, jetzt sucht Volbert nach einer Alternative.

Dann machte in der vorigen Woche eine weitere Personalie die Runde: Solomon Okoronwo, der inzwischen 34-jährige Ex-Profi und zuletzt beim Oberligisten Hertha 06 unter Vertrag, wurde im Netz als Neuzugang bei Novi Pazar gemeldet. Der FuWo sagte er am Freitag am Telefon: „Ich sitze zu Hause bei meiner Familie und warte auf Angebote.“ Dass er bereits am Donnerstagabend beim Brandenburger SC Süd 05 in einem Testspiel mitwirkte und dort auf dem Mannschaftsfoto auftauchte, muss ihm kurz entfallen sein.