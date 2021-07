Deutlicher Klassenunterschied

Berlin. Eine Woche vor dem Regionalliga-Start präsentierte sich Lichtenberg 47 am Sonnabend beim 5:0 im Test bei Oberliga- Aufsteiger Eintracht Mahlsdorf ansprechend. Von den Hausherren konnte man das nicht behaupten. Bei der Eintracht fehlten unter anderem Skade, Möller, Krstic, Malinowski (alle Urlaub), Stephan (Muskelfaserriss) und Zorn (Leiste). Der neue Eintracht-Trainer Simon Rösner sah sein Team am Ende der ersten Trainingswoche nach gutem Auftritt am Dienstag gegen Tennis Borussia (1:1) diesmal ohne jeglichen Biss.

Keeper Soraru sah zumindest bei drei Gegentoren nicht gut aus. Erst in der 90. Minute bot sich Cinar (Direktabnahme) und Loor die beste Chance zum Ehrentreffer, doch 47-Keeper Wollert parierte glänzend. „Wir verschenken ja die Gegentore“, sagte Rösner. „Die intensive Woche hat man heute in den Zweikämpfen gemerkt. Lichtenberg war reifer und ist deutlich weiter, aber es war etwas zu deutlich.“ Noch bleiben Rösner drei Wochen Vorbereitung.

47-Coach Uwe Lehman war zufrieden

Eventuell soll der Kader noch verstärkt werden, vor allem U-23-Spieler werden gesucht. Ihm gehe es darum, „Körper und Geist“ beim Aufsteiger auf die neue Liga einzustellen, sagte Rösner. Zufrieden war 47-Coach Uwe Lehmann: „Heute war das in Ordnung, aber es bleibt viel Arbeit. Für die erste Saisonwoche (mit Spielen gegen Meuselwitz, Tasmania und Babelsberg, d. Red.) müssen wir uns warmmachen.“

Dafür steht am Dienstag für 47 der letzte Test gegen die Füchse an (18.30 Uhr, Zoschke-Arena). Lehmann sieht seine Mannschaft gut aufgestellt, hat aber auch die „Impfthematik“ im Hinterkopf, da der gesamte Kader mit Impfschutz in die Saison starten soll. Kleiner Lichtblick aus Eintracht-Sicht: Im Juli 2020 gewann 47 den Test gegen Mahlsdorf in Ahrensfelde sogar mit 7:0, ein erfolgreicher Eintracht-Saisonstart folgte.

Mahlsdorf: Soraru – Thiel (46. Testspieler), Mulack, Beyer, M. Schmidt – Wuthe (71. Cinar), Fritsche (61. Testspieler 3) – Mrkaljevic (71. Testspieler), Gelici (46. Preiß), Krüger (71. Loor) – Testspieler (46. Demcenko).

Lichtenberg, bis zur 60. Minute: Wollert – Hofmann, Hollwitz, J. Schmidt, Ohlow – Fiegen (46. Owczarek) – Bremer, Gözüsirin (46. Ihbe), Gawe, Einsiedel – Grüneberg (46. Graf).

Lichtenberg ab der 60.: Wollert – M. Schöps, Kücükodabasi, Krüger, Hausen – Owczarek, Ihbe – Maric, Brando, Chor – Graf.

SR: Bela Wiethüchter (Berliner SC) – Z.: 150.

Tore: 0:1 (17.) Grüneberg, drückt Gözüsirin-Querpass ein, 0:2 (28.) Grüneberg, flach aus zwölf Metern, 0:3 (41.) Gawe, Kopfball nach Grüneberg-Ecke, 0:4 (52.) Graf, flach aus 14 Metern, 0:5 (85.) Maric, staubt ab.

Gelbe Karten: M. Schmidt – Krüger.

Beste Spieler: keiner – Wollert, Grüneberg, Gawe, Ohlow.