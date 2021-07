Koc entscheidet die Partie

Berlin. Von Beginn an machte es der Berlin-Ligist 1. FC Wilmersdorf dem Oberligisten Blau-Weiß 90 auf dem engen Kunstrasenplatz an der Mariendorfer Rathausstraße schwer, weil die Gäste kompakt standen und diszipliniert verteidigten. So waren Chancen zunächst Mangelware, doch in der 14. Minute prüfte Rückkehrer Tobias Göth Wilmersdorfs stark parierenden Keeper Eric Niendorf mit einem Flachschuss.

Mehr Druck durch die Gastgeber in der zweiten Hälfte

Dann wurde nach einer Ecke von Tamino Marker ein Schuss von Tyrone Watson geblockt (23.), schließlich fiel aber doch der Führungstreffer für Blau- Weiß durch Guilherme Lopes De Oliveira. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber deutlich mehr Druck, den Gästen drohte nun die Puste auszugehen. Doch als Blau-Weiß-Keeper Nico Wiesner zu weit vor seinem Kasten stand, überwand ihn Niclas Warwel mit einem listigen Heber aus 35 Metern. In der Schlussphase waren die Hausherren deutlich stärker: Göth zögerte zu lange mit dem Abschluss (71.), fünf Minuten später konnte Shean Mensah Keeper Niendorf auch im Nachfassen nicht bezwingen.

Doch dann brachte Cem Koc Blau-Weiß in Führung. In der 84. Minute hatte Steve Braun noch die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch seinen Schuss lenkte Wiesner über die Latte. Für den ehemaligen Profi Karim Benyamina (78 Zweitligaspiele für den 1. FC Union und den FSV Frankfurt) ist derweil der 1. FC Wilmersdorf die erste Trainerstation. „Wir haben von Beginn an sehr kompakt gestanden. Heute musste ich Spieler einwechseln, die angeschlagen waren. Zum Schluss war die Mannschaft platt“, sagte Benyamina.

Der Konkurrenzkampf um die Plätze der Startelf ist eröffnet

Noch vor anderthalb Monaten hatte er erstmals in ganz viele neue Gesichter geblickt. „Ich habe eine Mannschaft übernommen, in der viel Talent steckt. Ich möchte in Wilmersdorf langfristig etwas aufbauen.“ Blau-Weiß-Trainer Marco Gebhardt, der sieben von neun Neuzugängen einsetzte, war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. „Zwar hat die Defensive gut gestanden, aber das Spiel mit dem Ball war fehlerhaft“, sagte Gebhardt. Da Blau- Weiß 90 über einen 25-Mann-Kader verfügt, ist der Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf eröffnet. „Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Oberliga-Saison, nach sechs bis zehn Partien werden wir dann wissen, wo wir stehen.“

Blau-Weiß: Wiesner – Schrade (46. Tolaj), Steinhauer (46. Ilter), Watson (46. Rocktäschel), Marker (46. Wiebach) – Banze, Göth (46. Engel) – Mensah (46. Badu), Kromat (46. Koc) – Lopes De Oliveira, Perkovic.

Wilmersdorf: Niendorf – Kollotzek (46. Beyazgül), Reichel, Al-Khalaf, Baumann – Stübing (46. Gündüzer), Warwel (72. Behrendt), Ceesay, Braun (66. Buchmann) – Czekalla – Agyei-Yeboah.

SR: Fischer (1. FC Schöneberg) – Z.: 30 am Sonnabend.

Tore: 1:0 (38.) Lopes De Oliveira, Kopfball nach Flanke von Kromat; 1:1 (59.) Warwel, Heber aus 35 Metern; 2:1 (78.) Koc, aus Nahdistanz nach Pass von Mensah.

Gelbe Karten: Perkovic .

Beste Spieler: Banze, Kromat – Niendorf, Kollotzek.