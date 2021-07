Sind aller guten Dinge drei?

An der gegenüber Lok Leipzig errechneten Quotienten-Vizemeisterschaft hatte die VSG Altglienicke im letzten Sommer schon zu knappern. Nun stand nach der erneut abgebrochenen Spielzeit hinter Aufsteiger Viktoria 89 zwar auch der nichts bringende Vize-Rang. „Allerdings konnten wir dem alle seine elf Spiele gewinnenden Stadtrivalen nur neidlos gratulieren. Das war schon eine runde Leistung“, lobt Cheftrainer Karsten Heine, der gern noch nachschiebt: „Doch auch wir haben wieder eine richtig gute Saison gespielt. Die erreichten 25 Punkte aus elf Spielen hätten wohl in der Mehrzahl aller Fälle zum ersten Platz gereicht.“

Die Liste der Sommer-Abgänge ist moderat

Trübsal bläst man in Altglienicke jedenfalls nicht. Aus der Distanz lässt sich feststellen: Es wird ein weiterer Versuch gestartet werden, um den Platz an der Sonne endlich zu erreichen. Fand im Sommer 2020 ein dereinst überraschender, großer Umbruch im Kader statt, so liest sich die Liste der diesjährigen Sommer-Abgänge deutlich moderater. Allerdings: Mit Spielmacher Tolcay Cigerci (9 Tore) und Angreifer Linus Meyer (6) haben die auffälligsten Offensivkräfte den Verein verlassen. „Dass es Tolcay zu Viktoria und Linus zum TSV Havelse in die 3. Liga zieht, ist zwar schade für uns. Doch wer will es den Jungs verdenken, in einer höheren Spielklasse ihr Glück zu versuchen“, zeigt Heine sein ehrliches Verständnis.

Ein qualitativ ordentlicher Ersatz wurde mit dem Ex-Babelsberger Manuel Hoffmann (aus Steinbach) und dem Cottbuser Stoßstürmer Felix Brügmann jedenfalls gefunden. Dazu stellen Rechtsverteidiger Florijon Belegu (Berliner AK) und der polivalent Lucas Albrecht (Offenbach) richtige Verstärkungen dar. Im Übrigen hofft Heine, dass ein durch Cigercis Abgang nun wieder offensiverer Christian Skoda zu alter Torgefährlichkeit zurückfinden wird. Wie auch der endlich topfitte Patrick Breitkreuz gefordert ist, noch mehr Gefahr als schon bisher zu liefern.

Zum Start gegen Optik Rathenow noch fehlen werden Philipp Zeiger und Patrick Lemke.