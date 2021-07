Berlin mit drei Eisen im Feuer

Am Freitagabend öffnet die Regionalliga Nordost mit der Partie Chemnitzer FC gegen Tennis Borussia ihre Pforten. Die Vorfreude ist groß.

Am Freitagabend öffnet die Regionalliga Nordost mit der vom neuen Premium- Partner Ostsport TV im Livestream übertragenen Partie Chemnitzer FC gegen Tennis Borussia ihre Pforten. Die Vorfreude, endlich wieder wettkampfmäßig gegeneinander antreten zu können, ist allerorten groß. Wie auch die Hoffnung, ein durch Corona erzwungener, dritter Saisonabbruch möge der Liga bitteschön erspart bleiben. Denn, so ist sich nicht allein Altglienickes Sportlicher Leiter Lothar Hamann sicher: „Den nächsten Abbruch würden einige, gerade auf Zuschauereinnahmen angewiesene Vereine existenziell kaum überleben.“

Zum Saisonauftakt stellt sich ein Zuschauerproblem erst einmal nicht. „Gemäß den vorgelegten Hygiene-Konzepten wird in allen Stadien vor Publikum gespielt“, weiß Spielleiter Wilfried Riemer zu bestätigen. „In Chemnitz gar vor voller Hütte.“ In Berlin könnten zunächst wohl 1000 Besucher zugelassen sein. Mit endgültigen Bescheiden von Seiten der jeweiligen Landespolitik „ist im Laufe der Woche zu rechnen“, sagt Riemer.

Kein direkter Aufstieg für den Meister

Zur sportlichen Einschätzung: Erneut 20 Vereine stellen sich dem Wettkampf. Der Meister steigt in den nächsten zwei Spielzeiten nicht direkt auf, muss sich im nächsten Sommer für einen Aufstieg noch in zwei Relegationsspielen gegen den Nord-Meister durchsetzen. Die Zahl der Absteiger richtet sich nach den Kriterien, ob der Meister aufsteigt und wieviel Nordost-Klubs aus der 3. Liga absteigen. Bei günstigster Konstellation gibt es drei Absteiger – bis zu sechs (ziemlich unwahrscheinlich) könnten es werden.

Beim Blick auf die Kaderzusammenstellungen lässt sich schnell vermuten: Auch in der Regionalliga werden die Unterschiede weiter zunehmen. Tennis Borussias Sportlicher Leiter Claudio Offenberg sagt: „Sechs, sieben unter Profibedingungen arbeitende Vereine marschieren vorne weg. Drei, vier Mittelständler können vielleicht in beide Richtungen überraschen. Der Rest kämpft um den Ligaverbleib.“ So sollte es sein.

Berlin, dank Oberliga-Aufsteiger SV Tasmania weiterhin mit sieben Klubs vertreten, hat in diesem Jahr vielleicht gar drei heiße Eisen im Feuer. Denn neben den einstigen DDR-Traditionsvereinen aus Jena, Cottbus, Chemnitz und Leipzig ist auch der VSG Altglienicke, dem BFC Dynamo und dem Berliner AK manches zuzutrauen. In Altglienicke wird nach zwei Corona-Vizemeisterschaften ein dritter Anlauf gewagt. Dabei kommt der spielstarken Mannschaft der Umzug in Herthas Amateurstadion ob des meist perfekt zu bespielenden Rasens eventuell noch entgegen. Die wichtige Frage wird sein: „Ist der Abgang des im Vorjahr alles überragenden Tolcay Cigerci zu ersetzen?

BFC Dynamo würdig verstärkt

Berlins Pokalsieger BFC Dynamo bestach schon zum Ende der Vorsaison mit seiner Robust- und Kompaktheit. Mit Magdeburgs Torjäger-Legende Christian Beck und Fürstenwaldes dazu passenden Vorbereiter Darryl Geurts ist die Abteilung Attacke nun eines Spitzenteams würdig verstärkt. Beim gewohnt mit vielen Änderungen im Kader aufwartenden Berliner AK wird es darauf ankommen, mal so früh wie möglich ins Laufen zu kommen. Mit Akteuren wie Häusl, Yajima, Zejnullahu, El-Jindaoui oder Rückkehrer Kargbo sind die Athleten individuell jedenfalls erstklassig besetzt. Aber Ehrenpräsident Mehmet Ali Han will ja erst 2023 „ein großes Ziel erreichen“ …

Neben Herthas Azubis trauen wir auch den wieder kaum veränderten, von ihren zuverlässigen Routiniers geführten Lichtenbergern eine halbwegs sorgenfreie Spielzeit zu. Schwer wird es dagegen für TeBe und Tasmania. Darüber sind sich beide, sich als reine Amateur-Klubs wähnende Ex-Bundesligisten auch absolut bewusst. „Es kann für uns nur um den Klassenerhalt gehen“, sagt Claudio Offenberg. Und Tasmanias Abu Njie fügt an: „So groß bei uns die Vorfreude auf Regionalliga-Fußball gegen einstige DDR-Größen auch ist. Wir wissen schon, was auf uns zukommen wird.“