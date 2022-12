Australiens Trainer Arnold lässt Zukunft offen

Al-Rajjan - Australiens Nationaltrainer Graham Arnold hat seine Zukunft nach dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-WM in Katar offen gelassen.

Australiens Cheftrainer Graham Arnold gestikuliert am Spielfeldrand.

Er werde erst mal Urlaub machen und „dann wird man sehen, was passiert“, sagte der 59-Jährige nach dem 1:2 gegen Titelmitfavorit Argentinien. Er habe bisher nicht darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Er brauche erst mal eine Pause, so Arnold. Sein Vertrag als Coach der Socceroos endete mit dem Turnier in Katar.

Seine Spieler könnten stolz sein auf „alles, was sie mir und der Nation gegeben haben“, betonte Arnold. „Es war eine Reise über viereinhalb Jahre und eine harte Reise für jeden“, sagte er über den Weg der Australier, die sich als vorletztes Team für die WM qualifiziert und bei dieser dann erstmals seit dem Turnier 2006 in Deutschland wieder das Achtelfinale erreicht hatten. „Es ging darum, die Nation stolz zu machen und ich bin sicher, dass wir das geschafft haben“, sagte Arnold.

Vor der WM sei seinem Team nicht viel zugetraut worden, erklärte der Coach. Für die zukünftige Entwicklung des australischen Fußballs müsse Geld investiert werden und brauche es Hilfe von der Regierung.