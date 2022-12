Patrick Ittrich hat seinen Schiedsrichterkollegen Daniel Siebert gegen die heftige Kritik an dessen Leistung beim 2:0-Sieg Uruguays im WM-Vorrundenspiel gegen Ghana in Schutz genommen.

Fußball-WM Ittrich nimmt Kollege Siebert nach Uruguay-Protest in Schutz

Al-Wakra -. Patrick Ittrich hat seinen Schiedsrichterkollegen Daniel Siebert gegen die heftige Kritik an dessen Leistung beim 2:0-Sieg Uruguays im WM-Vorrundenspiel gegen Ghana in Schutz genommen.

Siebert war nach dem Spiel von mehreren Spielern Uruguays arg bedrängt worden. Die Südamerikaner, die zum Weiterkommen noch ein Tor gebraucht hätten, fühlten sich in der Schlussphase des Spiels um einen Elfmeterpfiff gebracht. „Daniel Siebert hat für seine Spielleitung und das, was er nach Schlusspfiff aushalten musste, größten Respekt verdient“, twitterte Ittrich und gab Siebert in der Bewertung der fraglichen Szene Recht.