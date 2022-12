Deschamps prophezeit: „Es kann weitere Überraschungen geben“

Frankreichs Weltmeister-Trainer Didier Deschamps rechnet bei der WM in Katar mit weiteren unerwarteten Ergebnissen. „Es kann durchaus weitere Überraschungen geben“, sagte Deschamps: „Bei meiner ersten WM als Trainer 2014 gab es noch einige schwächere Mannschaften. Diesmal sind keine schwachen mehr dabei. Alle Teams, die hier sind, haben es verdient, alle sind gut vorbereitet.“

Deshalb könne „heute jede große Nation, wenn sie nicht bereit ist, in unangenehme Situationen geraten“, sagte der 54-Jährige: „Das hat Argentinien erleben müssen. Und das haben wir auch gestern gesehen.“ Damit bezog er sich auf die 1:2-Niederlage der Argentinier gegen Saudi-Arabien oder das 0:1 der schon bereits qualifizierten Brasilianer am Freitag gegen Kamerun. Das deutsche Vorrunden-Aus erwähnte Deschamps nicht explizit.

Freudig bemerkte Frankreichs Coach, dass alle Kontinente in der K.o.-Phase vertreten sind. „Das ist großartig. Ich mag Diversität“, sagte er: „Oft ist es nicht so. Aber genau so sollte es sein. Das zeigt das breite Bild des Weltfußballs.“