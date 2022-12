Japan plagen Defensivprobleme - Itakura-Ersatz gesucht

Deutschland-Besieger Japan plagen vor dem Achtelfinale der Fußball-WM in Katar Probleme in der Defensive. Am Montag (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen den WM-Zweiten Kroatien wird Borussia Mönchengladbachs Ko Itakura wegen einer Gelbsperre sicher fehlen.