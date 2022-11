Southgate lobt Rashford: „Großartig für ihn und für uns“

Al-Rajjan. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Doppeltorschütze Marcus Rashford nach dem 3:0-Sieg gegen Wales ausdrücklich für dessen große Fortschritte gelobt.

„Im Sommer hatte ich ein langes Gespräch mit ihm. Er hatte klare Ideen, wo er ansetzen muss. Man sieht es bei ihm im Club, dass er glücklich ist und gute Leistungen zeigt in dieser Saison“, sagte Southgate, der den Angreifer von Manchester United am Dienstagabend in Al-Rajjan erstmals bei dieser WM von Anfang an spielen ließ. Der 25 Jahre alte Rashford dankte es mit zwei Toren, darunter ein sehenswerter Freistoßtreffer.

„Wir haben eine ganz andere Version als bei der EM letzten Sommer. Er hat dafür gesorgt, dass er diese speziellen Momente schafft. Er hätte einen Hattrick erzielen können. Das ist großartig für ihn und großartig für uns“, sagte Southgate. Ob Rashford auch am Sonntag (20.00 Uhr) im Achtelfinale gegen Senegal von Beginn an spielt, ist offen. Auf den Flügeln ist die Konkurrenz in Person von Raheem Sterling, Bukayo Saka und Phil Foden extrem groß. In den ersten beiden Spielen gegen Iran (6:2) und USA (0:0) waren Sterling und Saka die Stammbesetzung.