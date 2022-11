Wales-Star Bale will internationale Karriere fortsetzen

Der walisische Fußballstar Gareth Bale verspürt auch nach dem frühen Aus seiner Mannschaft bei der WM in Katar weiter Lust auf die Nationalmannschaft. „Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann und so lange ich gebraucht werde“, sagte der 33 Jahre alte Angreifer nach dem 0:3 gegen England im letzten Gruppenspiel.

In der Partie war er in der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Auf die Frage, ob er für Wales an den nun anstehenden Qualifikationsspielen für die EM teilnehmen möchte, antwortete der Profi von Los Angeles FC: „Ich hoffe - also ja.“

Wales war erstmals seit 1958 wieder bei einer WM dabei, schied aber mit einem Punkt und einem Tor als Gruppenletzter aus. Das einzige Tor hatte Bale im ersten Gruppenspiel beim 1:1 gegen die USA erzielt. Er machte aus seinem Frust über das Aus keinen Hehl, erinnerte aber an die zurückliegenden Erfolge: „Wenn uns jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass wir an einer WM teilnehmen, hätten wir uns alle gekniffen. Es ist enttäuschend, auszuscheiden. Aber wir verlassen die Umkleide erhobenen Hauptes.“