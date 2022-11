Turnier in Katar Routiniers Ochoa und Guardado führen Mexikos WM-Kader an

Girona. Die Routiniers Guillermo Ochoa und Andrés Guardado führen Mexikos Kader für die Fußball-WM an. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler und der ein Jahr ältere Torhüter stehen im 26-köpfigen Aufgebot für das Turnier, das Trainer Gerardo Martino bekannt gab.

Ebenfalls mit dabei ist Stürmer Raúl Jiménez, der seit August wegen einer Leistenverletzung nicht mehr gespielt hatte. Der 31-Jährige hatte sich vor fast zwei Jahren in einem Premier-League-Spiel einen Schädelbruch zugezogen und musste anschließend rund neun Monate pausieren.

Größte Stars im WM-Aufgebot der Mittelamerikaner sind Defensivspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam und Offensivspieler Hirving Lozano von SSC Neapel. Martino bereitet sich bereits seit einigen Tagen mit einem erweiterten Kader im spanischen Girona auf das Turnier vor. Bereits in diesem Aufgebot fehlte der frühere Leverkusener Chicharito, vor einigen Tagen gab der Verband zudem das WM-Aus für Angreifer Jesús Corona vom FC Sevilla wegen einer Knöchelverletzung bekannt.

Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM in Katar. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Argentinien und Saudi-Arabien.