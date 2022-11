Nach Schulterverletzung: Phillips rechtzeitig vor WM fit

Vize-Europameister England und Nationaltrainer Gareth Southgate können rechtzeitig vor der Fußball-WM in Katar mit der Rückkehr von Mittelfeldspieler Kalvin Phillips planen.

Der 26-Jährige steht nach einer langwierigen Schulterverletzung, die ihn fast zwei Monate ausbremste, vor seinem Comeback bei Manchester City. Dies verkündete Cheftrainer Pep Guardiola.

Phillips war bei der EM 2021 im defensiven Mittelfeld gesetzt und bestritt alle sieben Partien von Anfang an. Für das Turnier vom 20. November bis zum 18. Dezember hat er in Dortmunds Jude Bellingham aber Konkurrenz bekommen. England trifft zunächst in der Vorrundengruppe B auf den Iran, die USA und Wales.