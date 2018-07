DFB weist Özils Rassismus-Vorwurf zurück

@m10_official Mesut Abi, deine Technik am Ball hat Spielern wie mir die Tür zum DfB-Team geöffnet. Danke, für das was du für den deutschen Fußball getan hast. Du kannst Stolz auf deine Leistungen sein ❤️👏 // Mesut Abi, your technique and style has opened the door to the national team for players such as myself! Thank you for everything you‘ve done for German football. You can be proud of your many achievements❤️👏 #jdx

