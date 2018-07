Moskauer Gericht verurteilt WM-Flitzerin zu 15 Tagen Arrest

Vier Aktivisten sind in Polizeiuniform während des WM-Finales in Moskau auf das Spielfeld gestürmt. Nun wurden sie alle verurteilt.

Moskau. Ein Moskauer Gericht hat alle vier Flitzer vom Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Zudem sei es ihnen verboten, in den nächsten drei Jahren Sportevents in Russland zu besuchen, urteilte das Gericht am Montag russischen Medien zufolge. Die Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot bestätigte am Montag auf Facebook die Urteile.

Die vier Aktivisten waren am Sonntag beim Finalspiel zwischen Frankreich und Kroatien auf das Fußballfeld gestürmt. Dabei trugen sie Polizeiuniformen. „Ich wollte aufzeigen, wie ungleich die Machtstrukturen angewendet werden“, sagte eine der Verurteilten bei der Verhandlung der Agentur Interfax zufolge

Die kremlkritische Gruppe Pussy Riot hatte die Aktion für sich reklamiert und sie mit Forderungen nach mehr politischem Wettbewerb in Russland verbunden. Zuletzt hatten die Behörden mitgeteilt, dass den Aktivisten Geldstrafen oder gemeinnützige Arbeit drohten. Über die Strafe der anderen Flitzer war zunächst nichts bekannt. (dpa)

