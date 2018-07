Regen bei der Siegerehrung: "Nur Putin aus Zucker"

Moskau. Es ist ein Bild, das für viele Menschen hohen Symbolwert hat: Bei sintflutartigen Regenfällen wird bei der Siegerehrung im Moskauer Luschniki-Stadion nach dem WM-Finale lediglich Kremlchef Wladimir Putin mit einem Schirm geschützt.

Die neben ihm stehenden Gäste, der französische Staatschef Emmanuel Macron und die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, werden klitschnass.

In den sozialen Netzwerken erfährt Putin dafür viel Häme. "Es ist lustig, wenn der Anführer, der einen Teil seiner Propaganda auf seiner Stärke und seinen Machogehabe aufbaut, der einzige ist, der einen Schirm braucht", schreibt ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer meint: "In Sachen Regenschirm gilt in Russland: Putin first." Eine kleine Auswahl weitere Kommentare:

"Nur Putin aus Zucker."

"Putin ist ja auch Schirmherr dieser Veranstaltung."

"Morgen trifft sich Putin mit Trump. Man könnte sagen, er kommt vom Regen in die Traufe."

"Peinliches Schlussbild eines WorldCupFinal. Putin wird beschirmt und alle anderen stehen im Regen."

