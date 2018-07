WM-Podcast: Weltmeister - Das große Fazit

Zur WM als Sonderausgabe: Der Podcast "Immer Hertha" - täglich neu, immer aktuell und stets am Ball.

Die beste Folge kommt zum Schluss: Wir nehmen Abschied von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Was bleibt? Was kommt? Wer sind die Gewinner und Verlierer? Die letzten 18 Minuten dieses Podcasts sind ein akustisches Feuerwerk für Fußball-Begeisterte. Nur an der russischen Aussprache, daran bleibt zu üben. In diesem Sinne: Spasibo!

Der Immerhertha-Podcast geht in den WM-Modus: Täglich diskutieren die Morgenpost-Experten über die wichtigsten Ereignisse des Turniers - informativ, unterhaltsam, kompakt. Zu hören von Montag bis Freitag ab sechs Uhr.

