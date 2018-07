Katar steht immer noch in Verdacht, die WM gekauft zu haben

Moskau. Wenige Stunden vor dem Finale der WM in Russland hat Präsident Wladimir Putin symbolisch die Geschäfte an den Ausrichter des nächsten Turniers 2022 übergeben, den Emir von Katar. Der Kremlchef überreichte Scheich Tamim am Sonntag in Moskau symbolisch einen Fußball. Er sei überzeugt, dass Katar die WM genauso gut ausrichten werde wie Russland, sagte Putin. Nun, das darf bezweifelt werden. Fakt ist: Die Endrunde in vier Jahren wird unter ganz anderen Umständen stattfinden. Und ob sie tatsächlich in Katar ausgerichtet wird, scheint beileibe nicht sicher.

Infantino denkt über eine Aufstockung auf 48 Teams nach

Noch immer steht der Wüstenstaat in Verdacht, die Weltmeisterschaft gekauft zu haben. Unter anderem ermittelt in dieser Causa die US-Justiz nach dem Anti-Mafia-Gesetz Rico. Sollte es in den kommenden Monaten oder Jahren einen handfesten Beweis für Korruptionsvorgänge bei der WM-Vergabe geben, müsste der Weltverband Fifa um Präsident Gianni Infantino reagieren, um sich aus der Schusslinie zu manövrieren. Eine Neu-Vergabe scheint im Fall der Fälle nicht ausgeschlossen.

Selbst wenn das Turnier doch in Katar stattfinden sollte, bleibt der 2,7-Millionen-Einwohner-Staat womöglich nicht der alleinige Ausrichter – zumindest, wenn es nach Infantino geht. Der Schweizer denkt nach wie vor laut über eine Aufstockung von 32 auf 48 Teams nach. Ob ein Land, das kleiner ist als Schleswig-Holstein, diese logistische Herausforderung allein stemmen könnte, darf zumindest bezweifelt werden.

Fifa-Chef empfiehlt Kooperation

Katar könne doch mit Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten kooperieren, empfahl Infantino unlängst. Ein Vorschlag, der angesichts der politischen Spannungen fast zynisch wirkt, schließlich wird Katar von seinen Nachbarländern wegen vermeintlicher Nähe zu Terror-Netzwerken isoliert. Infantino indes wird eine auffällige Nähe zu Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed Bin Salman attestiert. Erst im März hatte er eine 25-Milliarden-Dollar-Offerte für Klub-WM und Nationen-Liga erhalten. Die treibende Kraft dahinter: Saudi-Arabien.

Vorerst läuft im Fifa-Kosmos jedoch alles nach altem Plan. Weltmeisterschaft 2022 in Katar, mit vier Arenen in Doha und vier weiteren Stadien in maximal 35 Kilometer Entfernung zur Hauptstadt. Wegen der enormen Hitze am Persischen Golf wird das Turnier erstmals im Winter stattfinden (21. November bis 18. Dezember), sodass der Spielkalender komplett auf links gedreht werden muss. Auch die Bundesliga wird im Winter viel länger pausieren müssen als gewohnt. Bedingungen, die seit jeher kritisch gesehen werden.

Organisatoren geben sich natürlich trotzdem optimistisch

Die WM werde „einzigartig und ganz anders als jemals zuvor“, so die euphemistische Beschreibung Katars. „Wir haben keinen Zweifel, dass zahlreiche Fans auch aus Europa nach Katar kommen werden“, sagte Vize-Organisationschef Nassir al-Chatir, der sich die Ausrichtung eines 48er-Feldes zutraut. Die erste WM in der arabischen Welt werde „die Neugier eines jeden Fans wecken“. Falls die Justiz nicht vorher ihre Neugier an den vermeintlich korrupten Machenschaften der Fifa befriedigt.