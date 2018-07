Infantino lobt Russland: Beste WM der Geschichte

Gianni Infantino bei der Abschlusspressekonferenz der Fifa-WM in Russland

Schon vor dem Finale zieht Fifa-Chef Gianni Infantino Bilanz. Der Italiener lobt den Gastgeber Russland in höchsten Tönen

Essen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die WM in Russland als bislang beste der Fußball-Geschichte bezeichnet. "Seit ein paar Jahren sage ich, dass es die beste WM wird. Heute kann ich es mit größter Überzeugung sagen. Ich habe es erlebt und Sie haben es auch erlebt: Es ist die beste Weltmeisterschaft, die jemals stattgefunden hat", sagte der Weltverbandschef bei einer Pressekonferenz am Freitag in Moskau.

Infantino: Russland hat sich zu Fußball-Land verändert

Ausdrücklich lobte Infantino nicht nur die sportlichen Akteure, sondern auch die Gastgeber. «Ein großes Dankeschön an Russland: Spassibo Rossija. Der russischen Regierung, Präsident Putin, allen die in diesem Land beteiligt waren, um sicherzustellen, dass es die beste WM war, die jemals stattgefunden hat», betonte der Weltverbandschef. Russland habe sich durch die WM zu einem Fußball-Land verändert. (dpa)