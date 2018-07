WM-Finale 2018: Alle Fakten zum Endspiel

Moskau. Wenn an diesem Sonntag das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland abgepfiffen wird, steht nicht nur fest, wer Deutschland als neuer Weltmeister ablöst. Es endet mit insgesamt 64 Spielen in nur einem Monat auch die wohl intensivste Fußball-Zeit des Jahres.

Frankreich schaffte mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen seinen Nachbar Belgien bereits den Einzug ins Endspiel. Am Mittwoch gewann Kroatien 2:1 gegen England.

Verlierer Belgien muss sich nun mit dem „kleinen Finale“, dem Spiel um Platz 3, begnügen. Wir zeigen, was man über beide Spiele wissen muss:

Das Finale der WM 2018

Nach seinem Sieg über Belgien im Halbfinale hatte sich Frankreich schon am Dienstag für das Finale qualifiziert. Ausgetragen wird es am 15. Juli um 17 Uhr im Luschnikistadion in Moskau.

• Frankreich - Kroatien

Bela Réthy kommentiert das WM-Finale in Moskau.

Das ZDF wird die Partie übertragen. Kommentiert wird das Finale von Bela Réthy . Das ZDF geht mit dieser Entscheidung keine Experimente ein – und dürfte damit einige Fans enttäuschen: Denn viele hatten die heftig kritisierte Claudia Neumann als Kommentatorin gefordert, um ein Zeichen zu setzen.

Für Réthy ist es nach 2002 und 2010 bereits das dritte WM-Endspiel. Davor begrüßen um 16.05 Uhr Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn die Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio in Baden-Baden zum großen Abschluss der FIFA-WM 2018.

Deutschland spielt bei der WM 2018 doch noch eine Rolle

Auch Deutschland wird beim WM-Finale eine Rolle spielen. Wie es sich nach alter Fifa-Tradition gehört, muss der Kapitän des amtierenden Weltmeisters den WM-Pokal ins Stadion tragen. Wirklich lange wird die Siegermannschaft den echten Pokal aber nicht in den Händen halten. Er wird danach wieder verschlossen, der künftige Weltmeister muss sich stattdessen mit einer Kopie begnügen.

Das ist das Luschnikistadion in Moskau

Das Luschnikistadion ist Austragungsort des Finales der WM in Russland.

Das Finale wird im Luschnikistadion in Moskau ausgetragen. Es ist das Herz der WM. Die historische Fassade aus den 1950er Jahren ist erhalten geblieben, der Rest der Arena am Moskwa-Ufer wurde entkernt und hochmodern wieder aufgebaut. Das Stadion war Schauplatz der Olympischen Spiele von 1980. Insgesamt 80.000 Zuschauer finden hier auch zum WM-Finale Platz.

So lief die WM bislang für Frankreich

Die Franzosen sind bereits als großer Favorit in die WM gestartet, was auch an ihrem guten Abschneiden bei der Europameisterschaft im eigenen Land vor zwei Jahren lag, als sie erst im Endspiel an den Portugiesen scheiterten. Bislang wurden sie ihrer Favoritenrolle gereicht – ob das auch im Endspiel so sein wird, wird sich am Sonntag zeigen.

Trotz eines Unentschiedens in der Vorrunde gegen Dänemark wurden die Franzosen Gruppenerster, gewannen danach alle Spiele, darunter auch das packende Achtelfinale gegen Mitfavorit Argentinien. Auch das nicht weniger favorisierte Belgien hatte das Nachsehen gegen Frankreich .

So lief die WM für Kroatien

Vor der Weltmeisterschaft hatten wohl nur fachkundige Fußball-Experten Kroatien auf dem Zettel. Doch der Geheimtipp entwickelte sich im Verlauf des Turniers zu einem echten Anwärter auf den Titel – auch wenn das Erreichen des Finales dann doch zumindest glücklich zustande kam, wenn man an die zwei Elfmeterschießen gegen Dänemark im Achtel- und gegen Russland im Viertelfinale denkt. Ob auch das Finale auf diese Weise entschieden wird?

Das Spiel um Platz 3 – „das kleine Finale“

Doch auch die Verlierer dürfen noch einmal ran: Sie spielen am 14. Juli im Spiel um Platz 3 in St. Petersburg gegeneinander. Anpfiff ist um 16 Uhr im Krestowski-Stadion in St. Petersburg. Belgien steht als erste Mannschaft bereits fest. Die ARD überträgt das Spiel.

• Belgien - England

Das ist das Krestowski-Stadion in St. Petersburg

68. Zuschauer haben in der Arena in St. Petersburg Platz.

Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg wurde eigens für die Fußball-WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Besucher finden in der Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter das WM-Halbfinale Frankreich gegen Belgien und das WM Spiel um Platz 3.

So liefen die Finale der letzten Weltmeisterschaften ab:

Deutsche Fans erinnern sich noch gerne an den 13. Juni 2014, als Deutschland im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro in Brasilien zum vierten Mal Weltmeister wurde. Aber auch an die Fußball-WM in Südafrika, bei der Deutschland genauso wie zur WM 2006 im eigenen Land Dritter wurde, dürften viele gute Erinnerungen haben.

Frankreich wurde damals nach einem packenden Finale gegen Italien Zweiter. Hier ein Überblick über alle Final-Spiele seit 1990:

• 1990: Deutschland gegen Argentinien 1:0

• 1994: Brasilien gegen Italien 3:2 i.E.

• 1998: Frankreich gegen Brasilien 3:0

• 2002: Brasilien gegen Deutschland 2:0

• 2006: Italien gegen Frankreich 5:3 i.E.

• 2010: Spanien gegen Niederlande 1:0 n.V.

• 2014: Deutschland gegen Argentinien 1:0 n.V.

So lief das erste Halbfinale

• Frankreich – Belgien 1:0

• England - Kroatien 1:2 n.V.

So liefen die Spiele im Viertelfinale

Im Viertelfinale der WM setzten sich Kroatien, England, Frankreich und Belgien in diesen Spielen durch:

• Russland – Kroatien 3:4 n. E.

• England – Schweden 2:0

• Frankreich – Uruguay 2:0

• Brasilien – Belgien 1:2

