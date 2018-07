WM-Analyse von Löw und Bierhoff bis zum 24. August

Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff müssen nach Informationen der "Sport Bild" zum Bundesliga-Start am 24. August ihre WM-Analyse vorlegen.

An diesem Tag müsse die sportliche Leitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft "dem DFB-Präsidium Rechenschaft für das vorzeitige WM-Aus ablegen", schreibt das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Der Termin sei auf Wunsch von Löw und Bierhoff zweimal nach hinten verlegt worden, weil die Aufarbeitung des Vorrunden-Scheiterns bei der Weltmeisterschaft in Russland "zu umfangreich" sei, hieß es.

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte zuletzt dem Fachmagazin "Kicker" gesagt, dass er mit konkreten Resultaten der WM-Analyse bis Ende August rechne und "gravierende Veränderungen" erwarte.

Am 6. September startet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in München mit der Partie im neuen Wettbewerb Nationenliga gegen den WM-Finalisten Frankreich in die neue Saison.

