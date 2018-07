WM-Halbfinale: Frankreich gegen Belgien live im TV, Stream & Ticker

Nach dem 2:0-Sieg gegen Uruguay steht Frankreich im Halbfinale der WM, wo die Equipe Tricolore am Dienstag (10. Juli, Anstoß 20 Uhr) auf Belgien trifft. Die "Roten Teufel" rund um Kapitän Eden Hazard haben bei der WM in Russland für eine weitere Sensation gesorgt und Rekordweltmeister Brasilien im Viertelfinale mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Jetzt braucht Belgiens Goldene Generation nur noch zwei Siege um den Titel perfekt zu machen.

Trotz der starken Leistungen von de Bruyne & Co. geht Frankreich als Favorit in das erste Halbfinale. 20 Jahre nach dem letzten WM-Titel berauschen Kylian Mbappé, Benjamin Pavard und Co. Fußballfans auf der ganzen Welt und lassen Frankreich vom Pokal träumen. Die Bilanz spricht allerdings für Belgien in 73 bisherigen Partien gingen die Belgier 30 Mal als Sieger vom Platz - bei 24 Niederlagen und 19 Unentschieden. Die Belgier stehen das erste Mal seit 1986 bei einer Weltmeisterschaft in der Runde der letzten Vier.

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Frankreich

Teamporträt: Belgien

WM 2018: Frankreich gegen Belgien live im Free-TV

Fest steht bereits, dass das Spiel im Free-TV ausgestrahlt wird. Ob die ARD oder das ZDF jedoch für die Übertragung zuständig ist, ist noch nicht bekannt. Gespielt wird im Krestowski--Stadion in Sankt-Petersburg, Anpfiff ist um 20 Uhr.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Frankreich gegen Belgien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bieten ARD und ZDF auch jeweils einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de beziehungsweise über zdf.de.

Frankreich gegen Belgien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Viertelfinale der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Frankreich vs. Belgien

In diesem Stadion findet das Spiel Frankreich gegen Belgien statt

Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg wurde eigens für die Fußball WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Zuseher finden in der Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter das WM-Halbfinale Frankreich gegen Belgien und das WM Spiel um Platz 3.

