WM 2018: Die Spiele vom Viertelfinale im Überblick

Das Ende der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland rückt immer näher. Doch vorher steht das Viertelfinale an. Das sind die Spiele.

Moskau. Noch bis zum 15. Juli 2018 läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Nach dem Spiel zwischen Kolumbien gegen England ist das Achtelfinale vorbei – die Begegnungen des Viertelfinals stehen nun fest. Das sind die Spiele und Ergebnisse im Überblick.

Insgesamt acht Teams sind im Viertelfinale. Titelverteidiger Deutschland ist nach dem blamablen Aus in der Vorrunde nicht mehr dabei, dafür aber Uruguay, Frankreich, Brasilien, Belgien, Russland, Kroatien, Schweden und England. An welchen Terminen treffen diese Mannschaften aufeinander und wer überträgt die Spiele?

Viertelfinale der WM 2018

Freitag, 6. Juli 2018:

• Frankreich – Uruguay 16 Uhr in Nischni Nowgorod

• Brasilien – Belgien 20 Uhr in Kasan

Das ZDF zeigt beide Spiele im Fernsehen und im Stream .

Samstag, 7. Juli 2018:

• Schweden – England 16 Uhr in Samara

• Russland – Kroatien 20 Uhr in Sotschi

Beide Spiele werden von der ARD im Fernsehen und im Stream übertragen.

Wann findet das Halbfinale der WM statt?

Der jeweilige Sieger der Partei steht im Halbfinale der . Der Sieger des ersten Viertelfinals (Frankreich oder Uruguay) spielt gegen den Sieger des zweiten Viertelfinals (Brasilien oder Belgien). Das erste Halbfinale wird am 10. Juli in St. Petersburg ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr.

Das zweite Halbfinale findet am 11. Juli 2018, 20 Uhr, in Moskau statt. Hier treffen die Sieger des dritten und vierten Viertelfinals (Schweden, England, Russland oder Kroatien).

Das ist der Termin für das Finale

Die Sieger der Halbfinalspiele treffen im Finale aufeinander. Ausgetragen wird es am 15. Juli um 20 Uhr in Moskau. Doch auch die Verlierer dürfen noch einmal ran: Sie spielen am 14. Juli im Spiel um Platz 3 in St. Petersburg gegeneinander. Anpfiff ist um 16 Uhr.

So liefen die Spiele im Achtelfinale:

• Frankreich – Argentinien 4:3

• Uruguay – Portugal 2:1

• Spanien – Russland 4:5 n. E.

• Kroatien – Dänemark 4:3 n. E.

• Brasilien – Mexiko 2:0

• Belgien – Japan 3:2

• Schweden – Schweiz 1:0

• Kolumbien – England 4:5 n. E.

(bekö)