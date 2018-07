Maradona genießt einen Luxus-Urlaub auf Fifa-Kosten

Moskau. Er liefert eine bizarre Show nach der anderen und lässt sich dafür ausgiebig feiern. Diego Maradona genießt in Russland einen Luxus-Urlaub der besonderen Art – gesponsert von der Fifa. Wie Bild berichtet, kassiert der 57-Jährige 11.300 Euro pro Spiel, das er im Stadion verfolgt. Für jede weitere Veranstaltung des Weltverbandes gibt es für Argentiniens Maskottchen noch einmal so viel. Ein Taschengeld von 1700 Euro pro Tag legt die Fifa noch obendrauf. Maradona ist nicht der Einzige, auch Lothar Matthäus und Brasiliens Weltmeister Ronaldo stehen unter anderen auf der Fifa-Bonusliste. Maradona bekommt allerdings am meisten.

Schon in Argentiniens letztem Gruppenspiel gegen Nigeria sorgte die Fußball-Legende für Aufsehen, als er auf der Tribüne herumtorkelte. Angeblich habe er zu viel Wein getrunken, wie Maradona einem Journalisten mitteilte. Wenig später folgt die nächste Eskapade. Ein Video zeigt den einstigen Helden des argentinischen Nationalteams, wie er einen Schnaps aus der Armbeuge trinkt – bejubelt von Begleitern im Privatjet. Alles auf Kosten der Fifa. Es ist eine Strategie von Verbandspräsident Gianni Infantino. Der Schweizer hat eine ganze Armee von Altstars nach Russland eingeladen, um sein Image aufzupolieren. Das dürfte bei der nächsten Präsidentenwahl trotz der hohen Ausgaben unbezahlbar für Infantino sein.

Mehr zum Thema:

Maradona tönt: Ein paar Idioten können mich nicht umbringen

Maradona: "Sehe ich aus, als wäre ich tot?"

Maradona gibt nach seinem Kreislaufkollaps wieder Entwarnung