Endlich wieder Fußball

Ich gestehe: Am Freitagabend bin ich in ein Loch gefallen. Ein Motivations- und Stimmungsloch. Während ganz Deutschland ja schon seit Mittwochabend in dem tiefsten aller Löcher scheint, sogar der seriöse „Spiegel“ den Untergang des Vaterlandes herbeischreibt („Es war einmal ein starkes Land“), bin ich erst kurz vor dem Wochenende gestolpert und in dieses schwarze Loch gefallen. Und Schuld hatte natürlich: die Fifa.

Denn nach zwei Wochen Fußball satt mit drei bis vier WM-Spielen täglich, hat der Weltverband doch wirklich einen spielfreien Tag für die Zeit zwischen Vorrunde und Achtelfinale angesetzt. Da frage ich mich: Was ­erlauben Fifa?

Kein Saudi-Arabien gegen Ägypten, kein Tunesien gegen Panama und nicht mal ein kleines Marokko gegen den Iran. Da ertappte ich mich, wie ich am Freitagabend wie ein Junkie aufs Handy schaute und den Testspielauftritt des HSV in Büdelsdorf verfolgte. 18:0 haben die Hamburger im Eiderstadion beim Sechstligisten gewonnen. Allein Fiete Arp, der ja nach Meinung einiger Experten Deutschland zu neuen Ruhm und Ehre bei der WM 2022 in Katar führen wird, schoss ronaldomäßige vier Tore.

Doch Katar ist noch lange hin. Jetzt ist Russland. Und inzwischen ist in diesem Russland die Freitagsdepression ja zum Glück auch überwunden. Denn die Fifa war und ist auf Wiedergutmachungskurs. Erst Frankreich gegen Argentinien und Uruguay gegen Portugal. Und als Nachschlag dann auch noch am Sonntag Spanien gegen Russland und Kroatien gegen ­Dänemark.

Am Montag fliege ich nach Samara und schaue Brasilien gegen Mexiko – am Abend wird dann noch Belgien gegen Japan serviert. Zum Abschluss des Achtelfinals darf man sich auf Schweden gegen die Schweiz und ­Kolumbien gegen England freuen.

Nur eine Frage konnte mir die Fifa noch nicht so richtig schlüssig erklären: Was mache ich eigentlich nach dem 15. Juli? Nach dem WM-Finale. Vielleicht muss dann irgendein ­Verband daher kommen und extra für mich ein neues Turnier erfinden. Einen Namen dafür hätte ich schon: Nations League.

WM-Reporter Kai Schiller

Foto: Andreas Laible

