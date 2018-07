WM-Achtelfinale: Schweden gegen die Schweiz live im TV, Stream & Ticker

Am Dienstag trifft Schweden bei der WM 2018 in Russland auf die Schweiz

Das siebte Achtelfinale der WM 2018 ist eines, mit dem kaum jemand vor der WM gerechnet hätte: Schweden trifft am Dienstag (3. Juli, Anstoß 16 Uhr) auf die Schweiz. „Schweden ist machbar," meint der Schweizer Mittelfeldspieler Valon Behrami. "Diese WM ist voller Überraschungen, und ich glaube, wir können die Überraschungsmannschaft sein.“ Die Schweiz ist zum zweiten Mal in Folge ins Achtelfinale einer Fußball-WM eingezogen.

„Wir haben bewiesen, was wir können," gibt sich Schwedens Stürmer Marcus Berg siegessicher. "Wir haben jetzt alle Chancen und werden weitermachen wie bisher.“ In der WM-Qualifikation warfen die Skandinavier die Niederlande raus, in den Play-offs besiegte man Italien und in der Gruppe F setzte man sich gegen Mexiko und Deutschland als Gruppenerster durch. Die Bilanz beider Teams ist beinahe ausgeglichen: In 28 Partien gab es 10 Siege für Schweden, 11 Siege für die Schweiz und 7 Unentschieden.

Schweden stürmen doch noch ins WM-Achtelfinale

WM 2018: Schweden gegen Schweiz live im Free-TV

Das Achtelfinale der Schweden gegen die Schweiz wird am Dienstag (3. Juli, Anstoß 16.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD mit der Berichterstattung "WM live" um 15.05 Uhr. Durch die Sendung führt im ARD-Studio Moderator Matthias Opdenhövel zusammen mit ARD-Experte Hannes Wolf. Pünktlich zum Anstoß um 16 Uhr übernimmt Kommentator Tom Bartels live aus St. Petersburg.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Schweden gegen die Schweiz im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de.

Schweden gegen die Schweiz im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Schweden vs. Schweiz

In diesem Stadion findet das Spiel Schweden gegen die Schweiz statt

Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg wurde eigens für die Fußball WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Zuseher finden in der Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter eines der beiden WM-Halbfinale und das WM Spiel um Platz 3.

