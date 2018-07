Unglaubliche Tore

1 Toni Kroos Sein Freistoß in der fünften Nachspielminute gegen Schweden bescherte den deutschen Fans den einzigen Glücksmoment bei der WM in Russland. Und die trügerische Hoffnung, dass der Weltmeister doch noch in Schwung kommt. Ein einzigartiger Kunstschuss in den Winkel.

2 Cristiano Ronaldo Ein unglaublicher Knaller gleich zu WM-Beginn. Mit seinem dritten Tor gegen Spanien krönte der Superstar das bislang beste Spiel in Russland. Sein Freistoß ins obere Eck aus 22 Metern hat das Turnier praktisch erst eröffnet. Und die Portugiesen auf den Weg ins Achtelfinale gebracht.

3 Ricardo Quaresma Der nächste Portugiese, der mit einem fantastischen Kunstschuss aufwarten kann. Mit dem Außenrist zog der Stürmer von der Strafraumgrenze ab, als Bogenlampe segelte der Ball ins Tor der Iraner. Natürlich in den Winkel, unhaltbar für den verdutzten Torwart Alireza Beiranvand.

4 Brandenburger Tor Wer noch nie die allerletzten Meter bei einem Berlin-Marathon erlebt hat, wird nur schwer nachvollziehen können, welch unglaubliche Emotionen einen durchströmen, wenn man durch dieses Tor läuft. Soll auch ein guter Platz zum Feiern sein. Für Weltmeister, zum Beispiel.

5 Lionel Messi Ein kurzer Antritt, den weiten Pass von Ever Banega mit der Brust in vollem Lauf mitgenommen, noch ein paar Schritte, und dann ein strammer Schuss ins lange Eck: Messis Führungstor gegen Nigeria war ein Befreiungsschlag für den Ballzauberer und für Argentinien.

6 Terminator Ein einziges Zitat machte Arnold Schwarzenegger weltberühmt. Sein „I’ll be back“ (Ich komme wieder) muss auch das Motto für die deutsche Nationalmannschaft sein. Es braucht wieder Taten statt vieler Worte. Schwarzenegger hatte in dem Filmklassiker von 1984 übrigens gerade einmal 17 Sätze.

7 Thor Heyerdahl Archäologe, Anthropologe und Umweltaktivist. Mit einem Floß aus Balsaholz, der Kon-Tiki, segelte er 1947 von der peruanischen Hauptstadt Lima nach Polynesien. Der Dokumentarfilm dieser Expedition heimste 1951 sogar einen Oscar ein.

8 Ahmed Musa Man kann diskutieren, welcher Treffer des Nigerianers gegen Island der schönere war: Der erste, als er den Ball mit dem Fuß aus der Luft annahm und per Dropkick vollendete; oder doch der zweite, nachdem er mit den Isländern Katz und Maus gespielt hatte.

9 Thor Der germanische Donnergott ist ja wohl der Hammer. Zumindest hat er einen, weshalb sich Schurken ihm lieber nicht in den Weg stellen sollten. Im bunten Universum der Marvel-Comics hat er schon seit Jahrzehnten seinen Stammplatz. Fortsetzung folgt.

10 Mario Götze Es bleibt eines der unglaublichsten Tore der WM-Geschichte. Und da es in Russland kaum deutsche Höhepunkte gab, muss eben Götzes Finalsiegtreffer von 2014 gegen Argentinien wieder herhalten. Mach ihn, er macht ihn...

