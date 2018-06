WM-Podcast: Tag 16 – Gib mich die Kirsche

Zur WM als Sonderausgabe: Der Podcast "Immer Hertha" - täglich neu, immer aktuell und stets am Ball.

Deutschland raus, Luft raus? Denkste! Während die Nationalmannschaft in Frankfurt landete, hielt der Geist von Gijón Einzug in Wolgograd. Da kommt der erste spielfreie Tag des Turniers gerade recht. Also: Einmal nachdenken beim DFB, durchschnaufen in Russland, und dann, dann geht die WM erst richtig Los. Mit einem Achtelfinale, das es in sich hat.

Der Immerhertha-Podcast geht in den WM-Modus: Täglich diskutieren die Morgenpost-Experten über die wichtigsten Ereignisse des Turniers - informativ, unterhaltsam, kompakt. Zu hören von Montag bis Freitag ab sechs Uhr.

( BM )