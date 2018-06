Senegal scheitert wegen Fairplay-Wertung

Yerry Mina (oben, 3.v.r) erzielt per Kopf das 1:0.

Zu viele Gelbe Karten haben den Senegal den Einzug in die K.o.-Phase bei der Fußball-Weltmeisterschaft gekostet. Afrika ist damit nicht mehr im Turnier vertreten. Kolumbien fing schwach an und kämpfte sich dann doch noch unter die letzten 16 des Turniers.

Samara. Nach dem endgültigen K.o. für Afrikas Fußball bei der WM in Russland sanken Senegals Spieler völlig konsterniert auf den Rasen der Samara-Arena.

Nur wegen zweier Gelber Karten mehr und des im Vergleich zu Japan dadurch schlechteren Abschneidens in der Fairplay-Wertung verpassten die Löwen von Teranga den Sprung ins Achtelfinale. Sie schieden als letztes afrikanisches Team aus. Vor dem Senegal waren bereits Tunesien, Marokko, Ägypten und Nigeria in der Gruppenphase gescheitert.

Die Kolumbianer feierten dagegen mit ihren rund 20.000 lautstarken Fans und Fußball-Legende Carlos Valderrama auf der Tribüne am Donnerstag den glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg, durch den sich die Südamerikaner sogar noch Platz eins in der Gruppe H sicherten. Sie treffen nun auf England oder Belgien.

Vor 41.970 Zuschauern erzielte Yerry Mina in der 74. Minute den Siegtreffer für Kolumbien. "Es war kompliziert, die Senegalesen waren unglaublich schnell", sagte der Torschütze: "Meinen Treffer widme ich meiner Familie, meinen Freunden, den Fans und ganz Kolumbien." Die Südamerikaner mussten früh ohne den verletzten Bayern-Star James Rodriguez auskommen.

Die Fans aus Südamerika sorgten mit ihren gelben Trikots und den lautstarken Gesängen für Heimspiel-Atmosphäre in Samara. Ihre Mannschaft ließ es indes lange verhaltener angehen. Obwohl die Kolumbianer die Partie gewinnen mussten, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen, setzten sie nicht von Beginn an auf Offensive.

Die Mannschaft aus dem Senegal verschaffte sich mit rustikalem Körpereinsatz Respekt. Trainer Aliou Cissés taktische Umstellung von einem 4-3-3 auf ein defensiver ausgerichtetes 4-4-2 griff. Die Afrikaner zeigten lange auch die bessere Spielanlage.

Die Kolumbianer kamen zunächst nicht in den Rhythmus. Sie kreierten fast nur nach ruhenden Bällen gefährliche Situationen. Juan Quintero brachte mit einem tückischen Freistoß-Aufsetzer Senegals Torhüter N'Diaye in Verlegenheit (12.) - viel mehr war lange nicht von den Cafeteros zu sehen.

Für Diskussionen sorgten der serbische Schiedsrichter Milorad Mazic und das Team der Videoassistenten, zu dem der Deutsche Bastian Dankert gehörte (17.). Nach einer harten Attacke des Kolumbianers Davinson Sanchez gegen Superstar Sado Mané im Strafraum entschied der Referee zunächst auf Strafstoß, nahm ihn aber nach Hinweis der Beobachter in Moskau und einem Blick auf die Fernsehbilder zurück. Ganz eindeutig war die Situation nicht.

Einen Rückschlag mussten die Südamerikaner verkraften, als der angeschlagene James ausgewechselt wurde (31.). Kapitän Radamel Falcao tröstete den Münchner, bevor der schnurstracks in der Kabine verschwand. Im Torschützenkönig der WM 2014 fehlte dem Team von Pekerman fortan ein wichtiger Faktor.

Erst nach der Nachricht vom Führungstreffer der Polen gegen Japan drehten die Kolumbianer auf. Senegals Torwart Khadim N'Diaye rettete in höchster Not gegen den heranstürmenden Luis Muriel. Angefeuert von ihren Fans kamen die Cafeteros auf Betriebstemperatur. Gegen die schlecht postierten Senegalesen gelang Mina mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke der Führungstreffer. Es war die erste große Möglichkeit für sein Team. Legende Valderrama jubelte auf der Tribüne angemessen ausgelassen.

( dpa )