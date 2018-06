Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Endspurt in der Vorrunde der Fußball-WM: Neben den bereits qualifizierten Teams Belgien und England in der Gruppe G muss in der Gruppe H eine Mannschaft aus dem Trio Japan, Kolumbien und Senegal nach Hause fahren. Die DFB-Elf reist zurück nach Deutschland.

Moskau. Bei den letzten ausstehenden Entscheidungen in der Vorrunde der Fußball-WM geht es für die bereits qualifizierten Engländer und Belgier im direkten Duell in der Gruppe G nur noch um Platz eins oder zwei.

Nach der Partie um 20.00 Uhr in Kaliningrad könnte es bei einem Unentschieden zum Vergleich der Fairplay-Wertung oder auch einem Los-Entschied kommen. Das Duell von Panama gegen Tunesien in Saransk ist sportlich bedeutungslos. In der Gruppe H kämpfen noch die drei Teams aus Kolumbien, Japan und Senegal noch um zwei Tickets für die nächste Runde. Polen ist bereits ausgeschieden. Weltmeister Deutschland reist nach dem Aus zurück.

GRUPPE G: Im Top-Duell zwischen England und Belgien, die beide nach zwei Siegen ein Torverhältnis von 8:2 haben, könnte am Ende die Fair-Play-Wertung oder gar das Los über den Gruppensieg und den damit vermeintlich leichteren Gegner im Achtelfinale entscheiden. Allerdings darf bezweifelt werden, dass beide Trainer ihre stärkste Elf ins Rennen schicken. Belgiens Coach Roberto Martínez hatte bereits klargestellt, dass er sein Team im Vergleich zu den bisherigen Spielen massiv umbauen könnte. So sollen die drei gelb-vorbelasteten Spieler Jan Vertonghen, Thomas Meunier und Kevin De Bruyne auf jeden Fall geschont werden. Auch die Engländer, die von 21 Spielen gegen Belgien nur eines verloren, könnten Änderungen vornehmen. Trainer Gareth Southgate sagte nur: "Wir müssen weiter so gut spielen, wie wir können."

GRUPPE H: Drei Teams hoffen auf den Einzug in die nächste Runde und haben es alle selbst in der Hand. Im Duell zwischen Senegal (4 Punkte) und Kolumbien (3) in Samara (16.00 Uhr) hat der Gewinner, den Platz im Achtelfinale sicher. Den Afrikanern genügt auch ein Remis zum direkten Einzug in die Runde der letzten 16 Teams. Die Hoffnungen der Kolumbianer ruhen mehr denn je auf dem wiedererstarkten James und auf Radamel Falcao von der AS Monaco, der gegen Polen sein erstes WM-Tor feierte. Auch die Japaner können bereits mit einem Remis im Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Polen in Wolgograd (16.00 Uhr) das Achtelfinale erreichen. Aber auch eine Niederlage könnte reichen, wenn Senegal höher gegen Kolumbien verliert.

RÜCKREISE: Nach dem frühen WM-Scheitern kehrt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus Russland nach Deutschland zurück. Um 11.00 Uhr deutscher Zeit startet die Sondermaschine vom Flughafen Moskau-Wnukovo Richtung Frankfurt, wo sie am frühen Nachmittag erwartet wird. Das teilte der DFB kurz nach dem 0:2 gegen Südkorea am Mittwoch in Kasan mit. Noch am Abend ging es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team aus der Tataren-Metropole zurück ins Team-Quartier nach Watutinki vor den Toren Moskaus.

( dpa )