Spanien-Trainer Hierro schlägt Alarm und gerät unter Druck

Kaliningrad. Fernando Hierro schlug nach dem "Russisch Roulette" von Kaliningrad Alarm. "So wird es sehr schwer, das große Ziel zu erreichen", sagte Spaniens Trainer und blickte finster drein. Das gefährliche Spiel von Sergio Ramos und Co. beim 2:2 (1:1) gegen Marokko hatte dem 50-Jährigen trotz des Gruppensiegs die gute Laune verdorben - Hierro gerät in der Heimat zunehmend unter Druck.

"Die Partie lässt viele Zweifel aufkommen. Hierro, Du musst anfangen, Entscheidungen zu treffen", richtete sich die Zeitung Marca direkt an den Aushilfscoach. "Ein fürchterliches und peinliches Spiel der Seleccion", sah Mundo Deportivo. Das Team habe gar "Russisch Roulette" gespielt, urteilte AS, und müsse sich "dramatisch steigern, wenn es noch was reißen will."

Hierro redete Klartext

"Das kann nicht der Weg sein", sagte der frühere Weltklasse-Libero. In der aktuellen Form ist die Furia Roja für den Achtelfinal-Gegner Russland am Sonntag in Moskau (16.00 Uhr MESZ) keine furchteinflößende Bestie.

Kaum Spielkontrolle, keine Stabilität in der Defensive und zu wenig Gier - dem unerfahrenen Coach offenbarten sich vor dem Start der K.o.-Phase etliche Baustellen. Hierro, kurz vor WM-Beginn für den plötzlich entlassenen Julen Lopetegui eingesprungen, muss seine Reifeprüfung auf der Weltbühne im Eiltempo ablegen. Auch in der Mannschaft herrschte Unzufriedenheit mit dem Auftritt, fünf Gegentore in drei Vorrundenspielen sind einfach zu viel.

"Ein gutes Gefühl nehmen wir trotz des Gruppensiegs nicht mit", sagte Isco, Torschütze zum 1:1 (19.) und mit Abstand bester Mann gegen die Nordafrikaner: "Wir müssen damit aufhören, Tore zu verschenken." Das richtete sich auch an seinen Kapitän, an Ramos.

Der Star von Real Madrid war an beiden Gegentreffern durch Khalid Boutaib (14.) und Youssef En Nesyri (81.) direkt beteiligt. Erst per Videobeweis kamen die Iberer durch Iago Aspas (90.+1) zum Ausgleich, Portugal verschenkte fast gleichzeitig mit einem 1:1 gegen Iran Platz eins.

"Wir verstehen die Kritik, aber unser Ziel haben wir erreicht", sagte Ramos: "Die Spiele bei der WM sind sehr eng, das hat man ja auch am späten Sieg von Deutschland gegen Schweden gesehen." Doch der 32-Jährige betonte auch, dass es ab dem Achtelfinale "keinen Raum für Fehler" mehr gebe: "Wir müssen seriöser verteidigen und die Sicherheit aufbauen, die wir eigentlich haben."

Der Weltmeister von 2010, vor vier Jahren in Brasilien blamabel in der Vorrunde gescheitert, ist nun seit 23 Spielen ohne Niederlage und geht trotz der bescheidenen Auftritte zuletzt als Favorit in das Duell mit dem Gastgeber. "Sie haben eine starke Mannschaft", gab sich Bayern Münchens Mittelfeldspieler Thiago gewarnt.

( sid )