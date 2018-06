Ronaldo kommt mit dem Schrecken davon

Die mäßige Vorrunde der Portugiesen erinnert an den Europameister-Titel von 2016.

Saransk. Cristiano Ronaldo reckte den Daumen in die Höhe und schlängelte sich lächelnd durch den Hindernisparcours. Viermal links, viermal rechts, dann hatte er die wartende Presse abgeschüttelt und verschwand im Mannschaftsbus. Einen einzigen Satz ließ sich Portugals Superstar nach dem Einzug ins Achtelfinale entlocken. "Da sind wir beide wohl weiter, was?", sagte Ronaldo zu einem spanischen Journalisten und zwinkerte mit den Augen.

Weiter ja - aber wie? "Die Götter standen Portugal bei. Das Glück war auf unserer Seite", schrieb die Zeitung Jornal de Noticias nach dem äußerst zähen 1:1 (1:0) gegen Iran. Wäre Vahid Amiris Schuss in der Nachspielzeit statt am Außennetz im Tor gelandet, hätte Portugal bereits die Heimreise angetreten. So aber kam der Europameister mit dem Schrecken davon, zur "Strafe" wartet nun Uruguay.

Ronaldo kommt mit blauem Auge davon

Mit einem blauen Augen davon kam auch Ronaldo. Nach zwei starken WM-Spielen tauchte der Torjäger nicht nur über weite Strecken ab und verschoss sogar einen Elfmeter, er hatte auch Glück, nicht vom Platz zu fliegen. Einen Stoß mit dem Ellenbogen gegen Morteza Pouraliganji ahndete Schiedsrichter Enrique Caceres (Paraguay) nach Ansicht der Videobilder "nur" mit Gelb. Eine vertretbare Entscheidung, auch wenn Irans Trainer das anders sah. "Wo ist der Unterschied zwischen dem Ellenbogen von Ronaldo und einem anderen Ellenbogen?", sagte Carlos Queiroz.

Sein Gegenüber Fernando Santos widersprach seinem alten Freund und Kollegen. "Ich habe mir zu keiner Sekunde Sorgen gemacht. Das war eine normale Aktion. Der Schiedsrichter hat getan, was er zu tun hatte", sagte Portugals Trainer. Viel lieber wollte Santos über den Einzug ins Achtelfinale sprechen. "Das Wichtigste ist, dass wir weiter dabei sind. Das war unser Ziel. Wir werden uns jetzt auf Uruguay vorbereiten, um zu gewinnen", sagte Santos mit Blick auf die Begegnung am Samstag in Sotschi.

Die Favoritenrolle ist Portugal nach dem mühsamen Spiel gegen den Iran jedoch erst einmal los. Obwohl: Auch bei der EM 2016 hatte sich das Team mit drei Remis durch die Gruppenphase gequält, um am Ende doch den Titel zu holen. "Die Nationalelf spielt weiter schlecht. Der Fußball erinnert an Frankreich vor zwei Jahren", schrieb die Zeitung Correio de Manha am Dienstag.

Dreht Portugal in der K.o.-Runde noch mal auf?

Der Weg ins Finale ist durch den verschenkten Gruppensieg jedenfalls eher schwieriger geworden. Schon Uruguay mit Torjäger Luis Suarez vom FC Barcelona wird keine leichte Aufgabe. "Portugal bleibt weiter in Russland, geht aber auf die schlechte Seite der WM. Es drohen Frankreich, Brasilien und Deutschland im weiteren Turnierverlauf", schrieb die Zeitung Publico.

Ronaldo jedenfalls gab sich zufrieden. "Ziel erreicht. Vereint und konzentriert auf das Achtelfinale", schrieb CR7 in der Nacht bei Twitter. Die WM kann weitergehen.

( sid )