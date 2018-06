Ein Bus hätte mich fast überfahren. Ich stand in Moskau an der Ampel. Ich hatte Grün. Gesundheitsfördernd für mich war, dass ich vor dem Betreten der Straße nach links schaute, wie mir das irgendwann vor hundert Jahren mal beigebracht wurde. Ich sah also, wie der Bus herandonnerte, wie er seine rote Ampel und meine grüne ignorierte. Ich wäre Mus gewesen, wäre ich nicht so gut erzogen worden.

Der russische Straßenverkehr kann einem schon mal leicht den Puls hochtreiben. Es gedeiht in ihm eine Form von Anarchie, die in der strikten Ordnung der Sozialismusarchitektur drumherum unerwartet erscheint. Auf der fünfspurigen Schnellstraße raus nach Watutinki, wo die deutsche Nationalmannschaft haust, gibt es ein Tempolimit von 60. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der sich daran hält – außer vielleicht den Irren neulich auf dem Rennrad. Er fuhr neben uns auf der Schnellstraße.

Es kommt vor, dass man dort von ganz Rechtsaußen nach ganz links rüber muss, um abzubiegen. Dann zieht der Russe einfach rüber, ohne Rücksicht auf Blech- oder Personenschäden. Und wissen Sie was? Das funktioniert. Niemand erwartet, dass einer zögert. Erst dann wird’s gefährlich. Wer bremst, schürt Angst. In Deutschland würden wir ins Lenkrad beißen, wenn einer sein Kfz so führte. Aber hier? Völlig normal.

Vielleicht liegt darin eine stille Form des Widerstandes der Russen gegen ihre durchorganisierte staatstragende Ordnung von oben nach unten. Ihr macht eure Regeln, aber wir halten uns nicht dran, und daraus entstehen dann wiederum neue Regeln unter den Leuten, an die sich alle halten. Sicher, der Busfahrer hätte sich auch unter den Russen keine Freunde gemacht. Mus will hier auch keiner sein. Aber er hat das Prinzip des Rechtes des Stärkeren eben konsequent zu Ende gedacht.

Nach dieser Bus-Erfahrung musste ich besonders lachen, als ich ein paar Tage später joggen war. In einer kleinen Straße lief ich über eine rote Ampel, als kein Auto kam. Das kenne ich so aus Berlin. Ein alter Russe aber war nicht amüsiert. Er regte sich fürchterlich darüber auf. Er rief mir hinterher: „Polizei!“ Von der Berliner Ampel-Anarchie hatte er wohl noch nichts gehört. Da können die Russen sogar noch was von den Berlinern lernen.