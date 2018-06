Weiterkommen ist unser Los

Kasan. Als die deutsche WM-Mannschaft in Kasan ankam, war noch alles schön. Mats Hummels trug Sonnenbrille und Kappe, schrieb Autogramme am Flughafen. Mehr als 30 Grad herrschten in der Stadt. In Kasan geht es am Mittwoch gegen Südkorea (16 Uhr/ZDF live) im letzten Vorrundenspiel um alles: Weiterkommen oder Ausscheiden. Kurz nach der Ankunftsschien dann plötzlich die Welt unterzugehen. Gewitter, heftige Regenfälle, überschwemmte Straßen. Das Abschlusstraining beider Teams im Stadion musste deswegen verlegt werden. Ein schlechtes Omen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Wie erreicht Deutschland das Achtelfinale? Jeder Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Südkorea lässt den Weltmeister im Turnier. Selbst der Gruppensieg ist noch möglich, wenn Schweden gegen Mexiko nicht höher gewinnt als das DFB-Team gegen die Asiaten bzw. bei einem gleich hohen Sieg nicht mehr Tore erzielt. Erzielen Deutschland und Schweden jeweils das gleiche Unentschieden, ist Deutschland ebenso weiter. Im ungünstigsten Fall entscheiden Fair-Play-Wertung oder das Los über das Weiterkommen (siehe Grafik).

Wa s ist die Fair-Play-Wertung? In dieser Wertung kommen alle Gelben und Roten Karten zum Tragen. Für Gelb gibt es einen Minuspunkt, für Gelb-Rot drei, für Rot vier und sieht ein bereits mit Gelb verwarnter Spieler glatt Rot, gibt es fünf Minuspunkte. In der deutschen Gruppe F liegt vor den abschließenden Spielen Mexiko (-2 Punkte) vor Schweden (-3), Deutschland (-5) und Südkorea (-6). Die Gelb-Rote Karte für Jerome Boateng nach dessen wiederholten Foulspiel gegen Schweden könnte sich folglich noch als doppelt schmerzhaft erweisen.

Wie ist das Vorgehen bei einem möglichen Losentscheid? Die Auslosung, wer ins Achtelfinale kommt, findet direkt nach den letzten Gruppenspielen statt. Der Weltverband Fifa setzte eine mögliche Ziehung für 18 Uhr im Pressekonferenzraum des Moskauer Spartak-Stadions an. Die Veranstaltung ist für Medien geöffnet und ist auch live im Internet zu sehen.

Holt die DFB-Elf die Schande von Gijon ein? Aufgrund der engen Konstellation ist es nicht ausgeschlossen, dass der Weltmeister mit zwei Siegen ausscheiden kann. Das bislang letzte Mal, dass ein Team trotz zweier Vorrundensiege nach Hause fahren musste, war 1982. Deutschland und Österreich machten bei der „Schande von Gijon“ (1:0) gemeinsame Sache und ließen Algerien, das zwei Gruppenspiele gewann, darunter das 2:1 gegen Deutschland, über die Klinge springen. Seitdem werden die letzten Gruppenspiele immer zeitgleich ausgetragen.

Was hängt für Joachim Löw an dieser Partie? Wahnsinnig viel. Der 58-Jährige liebt seinen Job und scheint eigentlich der perfekte Bundestrainer zu sein. Seit 2006 ist er im Amt, vor der WM wurde sein Vertrag bis 2022 verlängert. Eigentlich darf er sich als Weltmeister-Trainer alles erlauben – nur eben kein Ausscheiden in der Vorrunde. Das gab es für Deutschland nämlich noch nie und würde ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Job kosten. Auch Führungsspieler wie Manuel Neuer (32), Sami Khedira (31), Mesut Özil (29), Toni Kroos (28), Thomas Müller (28) und Mats Hummels (28) dürften dann über ein Ende ihrer Nationalmannschaftskarrieren nachdenken.

Wie ist die Bilanz gegen Südkorea? Zwei Siege, eine Niederlage, ein Stinkefinger. Das erste Duell 1994 bleibt unvergessen. Auch dieses trug sich bei der WM zu, ebenfalls am dritten Vorrundenspieltag. Deutschland mühte sich zu einem 3:2 nach 3:0-Halbzeitführung – und die deutschen Fans ärgerten sich am meisten und vernehmbar über Stefan Effenberg. Der wurde kurz vor Schluss ausgewechselt - und verließ das Stadion erhobenen Mittelfingers. 2002 gab es im WM-Halbfinale dank Michael Ballack ein 1:0. Die Niederlage resultiert aus einem Testspiel im Jahr 2004 (1:3).

Wie schwer wiegt der Ausfall des gesperrten Boateng? Er darf keine Rolle spielen. Immerhin kehrt Mats Hummels nach Halswirbelverletzung zurück in die Startformation. „Mats kann spielen. Er hat zwei Tage trainiert und überhaupt keine Probleme“, sagte Bundestrainer Löw. Niklas Süle könnte Boateng allerdings ebenso gut ersetzen wie Antonio Rüdiger. Denn: Sie dürften aufgrund der defensiven Spielweise der Südkoreaner selten gefordert sein.

Täte Mario Gomez dem Spiel gut? Gegen die kantigen Schweden sollte es das flinke Bodenpersonal um Marco Reus, Julian Draxler und Timo Werner richten. Dieser Logik folgend müsste die Lösung für die körperlich nicht gerade beeindruckenden Südkoreaner ein Stürmer von klassischer deutscher Prägung sein: Mario Gomez. Klingt nach einem Plan.

Was sagt Löw vor dem Gruppenfinale? Mit Blick auf die Startformation sagte der Bundestrainer: „Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen die Mannschaft zusammengestellt wird. Die Eindrücke des Trainings zählen, die aktuelle Form. Wer kann was für unsere Mannschaft tun, wo kann ein Mehrwert sein, was brauchen wir für Spielertypen.“ Eine Rückkehr von Mesut Özil hält Löw nicht für ausgeschlossen. „Mesut hat eine sehr gute Reaktion im Training gezeigt. Die Spieler, die nicht gespielt haben, sind eine Option, auch Sami Khedira.“ Für Sebastian Rudy kommt das Gruppenfinale gegen Südkorea „zwei, drei Tage zu früh. Die Nase ist mehrfach gebrochen. Es macht keinen Sinn, auch nicht mit einer Maske, weil er eine Narkose bekommen hat“, sagte Löw.

Was macht Hoffnung? Die Vergangenheit. Nahezu bei jedem Turnier in der Ära Löw (Ausnahme: die EM 2012) ging es im letzten Vorrundenspiel um alles. Jedesmal gewann die Mannschaft – mit 1:0. Und jedesmal zog sie danach noch mindestens ins Halbfinale ein. Bei der EM 2008 erzielte Michael Ballack den entscheidenden Treffer gegen Österreich. Mesut Özil (bei der WM 2010 gegen Ghana), Thomas Müller (bei der WM 2014 gegen die USA) und Mario Gomez (bei der EM 2016 gegen Nordirland) schafften das ebenfalls.

Was macht Sorge? Die defensive Stabilität. Der letzte Sieg ohne Gegentreffer wurde im September 2017 gegen Norwegen (6:0) erzielt. Das deutsche Spiel wirkte seither nicht gut ausbalanciert und ermöglichte den meisten Gegnern deutlich mehr Chancen als gewünscht. Zur Not: einfach zwei Tore mehr schießen als der Gegner. Das reicht ja für das Achtelfinale.

Wie ginge es im Achtelfinale weiter? Deutschland behält in jedem Fall sein Quartier in Moskau. Es war gebucht worden, um als Gruppenerster durch die K.o.-Phase zu gelangen, Halbfinale und Finale (beides in Moskau) direkt vor der Tür zu haben und nicht mehr viel reisen oder umziehen zu müssen. Das Achtelfinale wäre dann in St. Petersburg, das Viertelfinale in Samara. Dieser Plan könnte noch immer aufgehen. Wahrscheinlicher aber ist, dass Löws Team Gruppenzweiter wird. Dann ginge es über Samara (Achtelfinale), Kasan (Viertelfinale) und St. Petersburg (Halbfinale) nach Moskau. Mögliche Gegner im Achtelfinale: Brasilien, Schweiz oder Serbien.