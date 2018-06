Kapitän Hasebe: Japan spielt im WM-Gruppenfinale auf Sieg

Japans Kapitän Makoto Hasebe will auch im Gruppenfinale gegen Polen auf Sieg spielen.

Kasan. Trotz der guten Ausgangsposition will Japan in seinem letzten Vorrundenspiel der Fußball-WM gegen Polen auf Sieg spielen.

"Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, drei Punkte zu holen, anstatt irgendwelche Rechnungen anzustellen", sagte Kapitän Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt. "Wir haben vier Punkte aus zwei Spielen, aber wir haben noch nichts erreicht. Das dritte Spiel wird entscheidend sein." Japan reicht am Donnerstag (16.00 Uhr) bereits ein Remis zum sicheren Achtelfinal-Einzug.

Durch das 2:2 gegen Senegal am Sonntag hatten sich die Japaner eine gute Ausgangsposition verschafft. Im Parallelspiel reicht Senegal ein Remis, Kolumbien braucht einen Sieg, könnte aber mit einem Remis weiterkommen, falls Japan verliert.

"Japan ist nicht das Team, das auf ein Remis spielen und diesen Plan dann durchsetzen kann", sagte Hasebe. Am Training der Asiaten im Trainingscamp in Kasan nahmen am Montag alle 23 Profis im Kader von Nationalcoach Akira Nishino teil. Die Spieler aus der Startformation vom Sonntag absolvierten bei Temperaturen über 30 Grad nur eine leichte Regenerationseinheit.

( dpa )