Lukaku macht Jagd auf Maradona

Moskau/Berlin. Zu den Belgiern hat Diego Maradona ein durchaus gespaltenes Verhältnis, das gilt seit Sonnabend mehr denn je. Da sind zum einen seine positiven Erinnerungen an Belgien – die an seinen Gala-Auftritt gegen die „Roten Teufel“ im Halbfinale der WM 1986, als er das Überraschungsteam mit zwei Toren aus dem Turnier schoss. Und dann sind da noch die negativen Belgien-Konnotationen. Einerseits Argentiniens 0:1 bei der Endrunde 1982, in Maradonas erstem WM-Spiel überhaupt. Und seit Sonnabend der Ärger darüber, dass ihm ein Belgier eine historische Marke geklaut hat.

Stürmer Romelu Lukaku war bei Belgiens 5:2 gegen überforderte Tunesier der zweite WM-Doppelpack in Serie gelungen, ein Kunststück, das zuletzt vor 32 Jahren geglückt war, eben Maradona gegen Belgien. „Das ist ja nett“, sagte der 25 Jahre alte Lukaku trocken, „aber Maradona hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Und ich habe noch gar nichts gewonnen.“ Ein Satz, der vieles aussagt über die Ambitionen der Belgier. Und über die Lukakus.

Schon vor vier Jahren wurde die hochtalentierte Auswahl des Elf-Millionen-Einwohner-Landes als Geheimfavorit gehandelt, genauso wie 2016 bei der EM, doch das Aus kam jeweils im Viertelfinale. Die jungen Belgier mussten Lehrgeld zahlen, scheinen aber mehr denn je bereit, endlich selbst die Gewinne einzufahren. Wegen Lukaku, dem bulligen Sturmtank von Manchester City, der mit Dynamik und Kaltschnäuzigkeit besticht. Wegen Chelseas Superstar Eden Hazard (27), der gegen Tunesien ebenfalls glänzte. Wegen der Pässe von Kevin De Bruyne (26), Herzstück von Pep Guardiolas Manchester City. Nicht zuletzt aber, weil die Chemie zwischen den Hochveranlagten zu stimmen scheint. „Talent allein reicht nicht“, betont Trainer Roberto Martinez, der das Team nach der EM übernommen hatte: „Erst wenn wir als Team auftreten, können wir unsere individuelle Klasse ausspielen.“

Wie groß das Vertrauen ins Kollektiv ist, zeigen seine Aussagen vor dem letzten Gruppenspiel, das Belgien Donnerstag gegen England bestreitet. „Wir sind fürs Achtelfinale qualifiziert und haben 23 Spieler“, sagt der Spanier, „es wird Wechsel geben.“ Vor allem die angeschlagenen Lukaku (Knöchelverletzung) und Hazard (Wadenblessur) dürften eine Pause erhalten.

An der Gier der Belgier wird das nichts ändern. Die aktuelle Generation will sich verewigen, will sich unsterblich machen, indem sie ihre Vorgänger von 1986 übertrumpft. Selbst das Erreichen des Halbfinals wäre für die eigenen Ansprüche nicht genug, Hazard & Co. machen kein Geheimnis daraus, dass sie ins Endspiel wollen.

Keiner wirkt dabei getriebener als Lukaku. Weil er aus armen Verhältnissen stammt und schon als Sechsjähriger beschloss, die Fußballwelt zu erobern. Und weil er in Belgien ähnlich kritisch beäugt wird wie hierzulande Mesut Özil. Lukaku will es allen zeigen. Die Chancen, dass ihm das gelingt, stehen gut. Insgesamt hat er jetzt fünf WM-Tore auf dem Konto. Bis zu Maradona fehlen ihm nur noch drei.