Schwedens Forsberg im WM-Gespräch: "Es tut richtig weh"

An dieser Niederlage wird Schwedens Emil Forsberg noch lange zu knabbern haben. In der fünften Minute der Nachspielzeit trifft Toni Kroos zum Sieg. Forsberg im Gespräch über die Enttäuschung, den deutschen Jubel und wie die WM nun für ihn weitergeht.

Emil Forsberg, was ging Ihnen nach dem Treffer zum 1:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit durch den Kopf?

Forsberg: "Es tut weh. Es tut richtig weh. Wir haben es 94 Minuten lang sehr gut gemacht, wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben und alles gemacht. Wir haben es sehr gut verteidigt. Wir waren immer kompakt. Natürlich hatten wir Chancen gegen uns, aber wir hatten auch eigene Chancen. Und dann hat Deutschland einfach die Qualität, solche Dinger reinzumachen. Es ärgert mich ein bisschen, aber es tut am meisten weh. Wirklich."

Nach dem Schlusspfiff gab es Ärger vor der schwedischen Bank. Deutsche Verantwortliche sollen die Schweden provoziert haben.

"Ich denke, das war ein unmögliches Verhalten. Okay, sie haben gewonnen, aber eine Mannschaft vorzuführen, die so sehr gekämpft hat, ist respektlos. Ich hoffe, sie bereuen das und bitten um Verzeihung. Das haben sie getan? Dann nehmen wir das natürlich an, auch wenn das Verhalten nicht okay war."

Wie beurteilen Sie die Szene um das vermeintliche Foul in der ersten Halbzeit von Jerome Boateng, als es hätte Elfmeter für Schweden geben können?

"Ich habe gehört, dass es ein Elfmeter war. Und wenn es so war, dann muss VAR da reingehen und sagen: 'Ja, Schiri, das ist ein Elfmeter.' Aber es macht jetzt keinen Sinn, hier zu stehen und zu sagen, dass es ein Elfmeter war. Sie haben keinen gegeben und das Leben geht weiter. Wir müssen Mexiko schlagen. Aber natürlich tut es weh. Man kriegt ein bisschen Zweifel an dem System, wenn solche Dinge passieren und es nicht funktioniert. Aber so ist das manchmal."

Zählen Sie das deutsche Team trotz aller Leistungsschwankungen zum engen Kreis der Titelfavoriten?

"Sie gehören immer noch zu den Titelfavoriten. Wir haben alle in der zweiten Halbzeit gesehen, wie gut sie sind. Nach dem 1:1 haben sie richtig guten Fußball gespielt, den Fußball, den man von ihnen gewohnt ist. Wenn sie Bock zu spielen haben, dann sind sie gut. Das ist einfach so. Aber wir haben es ihnen schwer gemacht. Es hat leider nicht gereicht."

Mit welcher Marschroute geht es für Schweden nun ins Gruppenfinale gegen Mexiko?

"Jetzt wollen wir den Kopf hoch nehmen und Mexiko schlagen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen ein bisschen was anders machen offensiv. Aber ich bin mir sicher, dass wir gute Chancen haben, Mexiko zu schlagen. 1:0 wird uns reichen, glaube ich."

Wie erleben Sie persönlich diese WM?

"Ein Traum. Man kann immer besser spielen, aber es ist auch schwer, wenn du manchmal nur selten den Ball hast und ständig laufen musst. Dann ist man müde, wenn man den Ball bekommt. Aber ich bin stolz auf meine Leistung, ich versuche alles für meine Mannschaft zu geben." (SID)

( sid )