WM 2018: Mexiko gegen Schweden live im TV, Stream & Ticker

Am Mittwoch tritt Mexiko gegen Schweden an

WM 2018: In der Gruppe F trifft am Mittwoch Mexiko auf Schweden. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Showdown in der Gruppe F: Sechs Tage nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland hat die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft auch ihr zweites Vorrundenspiel bei der WM in Russland gewonnen. Die Mexikaner setzten sich mit 2:1 gegen Südkorea durch - und haben damit den Einzug ins Achtelfinale im Spiel gegen Schweden am Mittwoch (27. Juni, Anstoß 16 Uhr) selbst in der Hand.

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Mexiko

Teamporträt: Schweden

WM 2018: Mexiko gegen Schweden live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Mexiko gegen Schweden wird am Mittwoch (27. Juni, Anstoß 16.00 Uhr) live vom ZDF-Fernsehsender "ZDFinfo" ausgestrahlt. Los geht es mit der Berichterstattung "WM live" um 15.05 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 16 Uhr übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann live aus Jekaterinburg.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Mexiko gegen Schweden im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über ZDFinfo im Livestream.

Mexiko gegen Schweden im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Mexiko vs. Schweden

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur WM 2018 in Russland.

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe F

17. Juni 2018 17 Uhr: Deutschland - Mexiko

18. Juni 2018 14 Uhr: Schweden - Südkorea

23. Juni 2018 20 Uhr: Deutschland - Schweden

23. Juni 2018 17 Uhr,am Don: Südkorea - Mexiko

27. Juni 2018 16 Uhr: Mexiko - Schweden

27. Juni 2018 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

In diesem Stadion findet das Spiel Mexiko gegen Schweden statt

Das Zentralstadion in Jekaterinburg ist eine der wohl ungewöhnlichsten WM-Arenen 2018. Der Grund: Die Arena bietet eigentlich nur 27.000 Zuschauern Platz und wurde deshalb extra für die Weltmeisterschaft mit Außentribünen erweitert, die - mittels eines Durchbruchs durch die Stadionwand - den Zuschauern Einblick auf das Spielgeschehen bieten. Nach der WM sollen die Zusatztribünen für 10.000 Zuschauer wieder abgebaut werden.

Das Zentralstadion Jekaterinburg ist eine von zwölf Arenen, in denen Spiele der WM 2018 in Russland ausgetragen werden. In Jekaterinburg werden bei der WM 2018 in Russland vier Gruppenspiele stattfinden.

Die verrückten WM-Stadien in Russland In elf Städten wird die WM in Russland ausgetragen. Moskau stellt dabei als einzige Stadt zwei Stadien. Die Arenen sind über vier Zeitzonen verteilt. Die verrückten WM-Stadien in Russland