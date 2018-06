WM 2018: Schweiz gegen Costa Rica live im TV, Stream & Ticker

WM 2018: In der Gruppe E trifft am Mittwoch die Schweiz auf Costa Rica. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

In der Gruppe E kämpfen bei der WM 2018 mit Brasilien, Schweiz und Serbien noch drei Teams um das Weiterkommen. Die besten Chancen haben vor dem letzten Spieltag Brasilien und die Schweiz mit jeweils 4 Punkten, nur Costa Rica ist bereits sicher ausgeschieden. Sollte die Schweiz am letzten Spieltag gegen Costa Rica gewinnen und Brasilien gleichzeitig im Parallelspiel gegen Serbien verlieren, wären die Schweiz als auch Serbien für die K-o-Runde qualifiziert. Die Sieger der Gruppe E treten im Achtelfinale gegen die die beiden Erstplatzierten der deutschen Gruppe F an.

Doppelköpfiger Adler – Schweizer Jubel sorgt für Wirbel

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Schweiz

Teamporträt: Costa Rica

WM 2018: Schweiz gegen Costa Rica live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Schweiz gegen Costa Rica wird am Mittwoch (27. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live vom ZDF-Fernsehsender "ZDFinfo" ausgestrahlt. Los geht es mit der Berichterstattung "WM live" um 19.25 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Martin Schneider live aus Nischni Nowgorod.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Schweiz gegen Costa Rica im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über ZDFinfo im Livestream.

Schweiz gegen Costa Rica im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Schweiz vs. Costa Rica

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur WM 2018 in Russland.

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe E

17. Juni 2018 14 Uhr: Costa Rica - Serbien

17. Juni 2018 20 Uhr,: Brasilien - Schweiz

22. Juni 2018 14 Uhr,: Brasilien - Costa Rica

22. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Schweiz

27. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Brasilien

27. Juni 2018 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica

In diesem Stadion findet das Spiel Serbien gegen Brasilien statt

Im Vorfeld der WM 2018 bekam die Stadt Nischni-Nowgorod ein komplett neues Stadion. Das Nischni-Nowgorod-Stadion bietet rund 45.000 Fans Platz und liegt am Zusammenfluss von Wolga und Oka. Sechs Partien werden während der Fußball-WM 2018 in der Arena ausgetragen, darunter vier Vorrundenspiele der Gruppen D, E, F und G sowie jeweils ein Achtelfinale und eines der WM-Viertelfinale.

Die verrückten WM-Stadien in Russland In elf Städten wird die WM in Russland ausgetragen. Moskau stellt dabei als einzige Stadt zwei Stadien. Die Arenen sind über vier Zeitzonen verteilt. Die verrückten WM-Stadien in Russland