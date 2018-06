WM 2018: Serbien gegen Brasilien live im TV, Stream & Ticker

WM 2018: In der Gruppe E trifft am Mittwoch die serbische Nationalmannschaft auf Brasilien. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Showdown in der Gruppe E: Im letzten Spiel gegen Serbien am Mittwoch (27. Juni, Anstoß 20 Uhr) hat Brasilien alle Trümpfe in der eigenen Hand: Unabhängig von den anderen Ergebnissen ist Brasilien mit einem Sieg gegen Serbien für das Achtelfinale qualifiziert. Theoretisch können Neymar und Co. aber auch noch ausscheiden. Sollte die Schweiz am letzten Spieltag gegen Costa Rica gewinnen und Brasilien gleichzeitig gegen Serbien verlieren, hätten sowohl die Schweiz als auch Serbien mehr Punkte als Brasilien.

WM 2018: Serbien gegen Brasilien live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Serbien gegen Brasilien wird am Mittwoch (27. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 19.25 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderatoren-Duo Jochen Breyer und Christoph Kramer zusammen mit den Experten Oliver Kahn, Holger und Urs Meier. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt live aus Moskau.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Das Spiel Serbien gegen Brasilien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Serbien gegen Brasilien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Serbien vs. Brasilien

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe E

17. Juni 2018 14 Uhr: Costa Rica - Serbien

17. Juni 2018 20 Uhr,: Brasilien - Schweiz

22. Juni 2018 14 Uhr,: Brasilien - Costa Rica

22. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Schweiz

27. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Brasilien

27. Juni 2018 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica

In diesem Stadion findet das Spiel Serbien gegen Brasilien statt

Das Spartak-Stadion - auch „Otkrytiye Arena“ genannt - ist neben dem Olympiastadion Luschniki die zweite WM-Spielstätte in Russlands Hauptstadt Moskau. Das Stadion fasst etwa 43.000 Zuschauer. Seit der Eröffnung 2014 trägt hier der russische Erstliga-Verein Spartak Moskau seine Heimspiele aus. Zur Fußball Weltmeisterschaft 2018 werden im Spartak-Stadion insgesamt fünf Spiele ausgetragen, darunter vier Vorrundenspiele und ein Fußball-WM Achtelfinale.

