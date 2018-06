England baut neu auf

Berlin. Nüchtern betrachtet hat Gareth Southgate (47) den sorglosesten Job aller Trainer bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Turnier in Russland ist als Probelauf zu verstehen, der Titel wird von seiner Mannschaft erst 2022 in Katar gefordert. So jedenfalls die offizielle Formulierung. Nach der WM 2014, bei der England als Gruppenletzter schandhaft ausschied, formulierte Greg Dyke dieses Ziel. Der Mann war zu dieser Zeit Chef des englischen Verbands FA und wurde für seinen Wunsch, so die Überlieferung, mehrheitlich ausgelacht. Hinter vorgehaltener Hand sollen einige Anwesende ­sogar um Dykes Gesundheitszustand besorgt gewesen sein. Akutes Fieber wurde vermutet.

Marktwert von Harry Kane wird auf 100 Millionen taxiert

Vier Jahre später erscheint ein englischer Titelgewinn in naher Zukunft nicht mehr wie ein Gespinst des ­Fieberwahns.

England hat eine sehr junge Mannschaft nach Russland geschickt, die ihren Leistungshöhepunkt tatsächlich erst in vier Jahren erreichen könnte. Mit einem Durchschnittsalter von 26,1 Jahren ist sie die drittjüngste des Turniers, nur Frankreich und Nigeria ­kommen auf einen niedrigeren Wert. Die Startelf beim 2:1 im ersten Spiel gegen Tunesien kam sogar nur auf 25,6 Jahre und wäre noch jünger gewesen, hätte der 32-jährge Ashley Young den Schnitt nicht nach oben getrieben. Da passt es ins Bild, dass Harry Kane mit 24 Jahren der jüngste Kapitän in der englischen WM-Geschichte ist. Kane, der Torjäger von Tottenham Hotspur, war es auch, der den Auftaktsieg mit zwei Toren sicherte. Gegen Panama (14 Uhr/ARD) könnten sich die Engländer bereits fürs Achtelfinale qualifizieren. Wenn da nur der Ärger mit der heimischen Presse nicht wäre. Vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel holte Trainer Southgate zur großen Schelte aus. „Unsere Medien müssen sich entscheiden, ob sie der Mannschaft helfen wollen oder nicht“, sagte er. Auslöser des Ärgers war ein abfotografierter ­Zettel, der einem Journalisten in die Hände gekommen war. Dumm nur, dass es sich bei dem Papier um die ­vermeintliche Startaufstellung gegen Panama handelte. Dort waren zwei Änderungen drauf verzeichnet. Anstelle von Raheem Sterling war Marcus Rashford darauf vermerkt, für den an der Hüfte angeschlagenen Dele Alli soll ­Ruben Loftus-Cheek auflaufen.

Alli (22), Sterling (23), Loftus-Cheek oder Abwehrchef John Stones (24) sind die Gesichter der neuen Generation. Keiner von ihnen ist älter als 24 Jahre. Das gilt auch für Kapitän ­Kane, dem derzeit bekanntesten und besten englischen Spieler. Sein Marktwert wird auf über 100 Millionen Euro geschätzt. Gegen WM-Neuling Panama sollen seine Tore England ins Achtel­finale bringen. Und später ins Halb­finale. Dort war England seit der WM 1990 nicht mehr vertreten.

Dass sich im englischen Fußball ­etwas grundlegend ändern müsse, realisierte der Verband zwischen 2012 und 2014. Immer größer drohte der Abstand zu den führenden Nationen Europas während dieser Zeit zu werden. Erfolg hatten wenn überhaupt nur die mit internationalen Stars gespickten Klubs der Premier League.

Der englische Verbandlernt von Deutschland

Die bauten zwar teure und moderne Internate für den Nachwuchs, Chancen auf ­Spielzeit bekam aber kaum einer der Absolventen.

Ausnahme war der FC Southampton, ein kleinerer Klub im Süden, der durch seine hervorragende Nachwuchsarbeit auffiel. Leiter der Akademie war ein gewisser Matt Crocker, den die FA dann abwarb. Crocker übertrug die gleichen Prinzipien, die er in Southampton angewandt hatte, auf den Verband. Passspiel und technische Ausbildung standen mehr im Mittelpunkt, rein körperlichen Attributen wurde nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie ­zuvor. Kleinere oder schmächtigere Spieler mussten nicht mehr automatisch gehen. Crocker intensivierte den Austausch unter den Trainern, Workshops wurden abgehalten und Gastredner, unter anderem brasilianische Futsal-Trainer, eingeladen. ­England öffnete sich, mehr als je zuvor vielleicht.

Die Resultate stellten sich bald ein. Im vergangenen Jahr gewann England die WM bei der U20 und U17, die U19 wurde Europameister. „Die Spieler, die die U20-WM gewonnen haben, könnten in fünf Jahren bereit sein“, sagte Paul Simpson, der Trainer der U20 vor einem Jahr. Als Beispiel nannte er die deutsche Mannschaft, deren U21-Europameister von 2009 (Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Sami Khedira, Mesut Özil) das Gerüst der Weltmeistermannschaft von 2014 bildeten.

Das Gerüst der Engländer steht bereits, sportlich sowie bei der Team­chemie. Die Mannschaft fällt in Russland durch ihren ausgeprägten Zusammenhalt auf. In der Abgeschiedenheit des Quartiers in Repino, nahe des finnischen Meerbusens, haben selbst die Spieler rivalisierender Spitzenklubs wie Manchester City und Manchester United Bande geknüpft. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. „Wir haben eine enge Bindung auch abseits des Platzes,“, sagt Harry Kane. Auch in diesem Punkt haben sich die Engländer weiterentwickelt.